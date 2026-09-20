Gazipaşa'da panelvan direğe çarparak seraya girdi, pazar malzemeleri yola saçıldı

Gazipaşa'da panelvan refüjdeki direğe çarptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada bir panelvan kontrolden çıkarak önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından yol kenarındaki seraya çarptı. Kazada sürücü yaralanırken araçtaki pazar malzemeleri yola dağıldı.

kaza anı ve araç bilgileri:

Sürücü Mehmet D. idaresindeki 07 CFM 942 plakalı panelvan, Alanya yönünden Gazipaşa'ya doğru seyir halindeyken, Gazipaşa-Alanya Havalimanı alt geçidi yakınındaki Kahyalar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Araç ilk olarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, çarpmanın şiddetiyle direk yıkılarak karşı şeride devrildi ve panelvan daha sonra yol kenarındaki seraya girerek durabildi.

müdahale, yaralanma ve yol durumu:

Kazada yaralanan ve pazarcılık yaptığı öğrenilen Mehmet D., olay yerine sevk edilen ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Panelvan içindeki pazar malzemeleri çarpmanın etkisiyle yola saçıldı; bu malzemeler başka bir araca aktarılarak olay yerinden götürüldü.

Olay sırasında karşı yönden gelen Hasan Ü. yönetimindeki 07 HCJ 69 plakalı aracın ise yola devrilen direğin üzerinden geçmesi sonucu lastiği patladı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik kısa süreliğine etkilendi; ekiplerin çalışma ve enkaz kaldırma işlemlerinin ardından yol trafiğe açıldı.

Güvenlik güçleri ve olay yerindeki görevliler, bölgedeki hasarın ve kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANTALYA'DA KONTROLDEN ÇIKAN PANELVAN ARAÇ, ÖNCE REFÜJDEKİ AYDINLATMA DİREĞİNE, ARDINDAN YOL KENARINDAKİ SERAYA ÇARPTI.