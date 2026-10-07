Gazipaşa'da seyir halindeki kamyona ateş: JASAT 1 şüpheliyi tutuklattı

olayın seyri:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Kahyalar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde, salı günü saat 18.00 sıralarında seyir halindeki bir kamyona ateş açıldı. Olayda kamyon sürücüsü Mustafa T. yaralandı ve ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay anında araç içinde bulunan N.Ş. ve Y.Ş. isimli şüphelilerin, iddiaya göre kamyonla çarpışma yaşandıktan sonra kamyonu durdurmaya çalıştığı; kamyonun durmaması üzerine araçla kamyonun önünün kesilip araca ateş edildiği öne sürüldü. Olay sırasında kamyon sürücüsü yaralandı, diğer ayrıntılar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

soruşturma ve yakalama:

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), saldırının faillerini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı. JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmada olaya ilişkin bağlantıları olduğu değerlendirilen N.Ş. ve Y.Ş. tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Adliyede hakim karşısına çıkarılan iki şüpheliden, kamyona ateş ettiği iddia edilen Y.Ş. hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi. Diğer şüpheli N.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

Antalya’daki kamyon kurşunlama olayına 1 tutuklama