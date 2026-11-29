Gazipaşa'da yol kenarından düşen ticari araç sahile uçtu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 07 ALY 431 plakalı ticari araç yol kenarından yaklaşık 100 metre yükseklikten sahile düştü.

Kaza ve kurtarma çalışmaları:

Kazada araçta bulunan sürücü Hamza Y. ile yolcu Fatma Y. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Gazipaşa Birimi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle her iki yaralı araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme ve soruşturma:

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. Soruşturma kapsamında kazanın oluş şekli ve yol güvenliğiyle ilgili unsurlar değerlendirilecek.

Olay, sahil hattına yakın ve yüksek kot farkı olan bir noktada gerçekleşti; kurtarma çalışmalarının zamanında yapılması, yaralanmaların daha da ağırlaşmasını önledi.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TİCARİ ARAÇ, YAKLAŞIK 100 METRE AŞAĞIDA SAHİLE UÇTU. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.