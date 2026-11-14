Gazipaşa'da yolcu kamyoneti şarampole devrildi: 1'i bebek 6 yaralı

Kaza raporu:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Çığlık Mahallesi Narlıca mevkiinde saat 17.30 civarında meydana gelen kazada, 07 UD 965 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve kurtarma çalışmaları:

Kazada araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. İlk müdahaleyi gören vatandaşlar, yaralılardan üçünü özel araçlarla hastaneye götürmek üzere yola çıkardı; yolda karşılaştıkları ambulansa teslim edilen yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Olay yerinde güvenlik ve sağlık ekipleri çalışmaları koordine etti.

Yaralıların durumu ve adli süreç:

Yaralılardan Ayşenur T., Esra Ç., Ayşe G. ile 1 yaşındaki Poyraz T. ilk etapta Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşenur T., burada yapılan ilk müdahalenin ardından takip ve ileri tetkik amaçlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ALKÜ)'ne sevk edildi. Sürücü İsa Ç. ile Ayşenur T.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan ilk incelemede, kamyonet sürücüsü İsa Ç.'nin ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma ve tespit çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE ŞARAMPOLE YUVARLANAN KAMYONETTEKİ 6 KİŞİ YARALANDI.