Gazipaşa'daki bıçaklı saldırı iddianamesi: savcılık 'kasten öldürmeye teşebbüs' dedi

Gazipaşa'da cezaevinden izinli çıkan şüpheli hakkında iddianame

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 21 Haziran'da meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Olayda yaralanan 32 yaşındaki Özge Çelik ile ilgili hazırlanan iddianamede, savcılık şüpheli O.K.'nin eyleminin öldürme kastını taşıdığı kanaatine vararak 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Saldırının gelişimi

İddianameye göre taraflar arasında daha önce hukuki süreçler ve tedbir kararları bulunuyordu. Samsun'da cezaevinde tutuklu olan O.K., izinli olarak Gazipaşa'ya gelmiş; Fidanlık mevkiinde arkadaşlarıyla bulunan Çelik ile tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından O.K.'nin yanında bulunan bıçakla Çelik'e saldırdığı, Çelik'in başı, sırtı ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandığı belirtildi.

Çelik'in saldırı sırasında KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulunduğu, çevredekilerin müdahale ettiği ve sağlık ile polis ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Olay sonrası Çelik ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, O.K. ise polis tarafından yakalanıp soruşturma kapsamında tutuklandı.

Bıçak kırıldı, saldırı sürdü

İddianamede olay anına dair ayrıntılar yer alıyor. O.K.'nin tartışma sırasında Çelik'e önce yumruk attığı, ardından saçından tutup 'Seni öldüreceğim' dediği ve cebinden çıkardığı bıçakla sırtına birkaç kez sapladığı ifade edildi. Çelik'in yanında bulunan üç kişinin müdahale etmeye çalıştığı, ancak bıçağın varlığı nedeniyle engelleyemedikleri kaydedildi.

İddianamede ayrıca bıçağın bir darbe sırasında kesici kısmının Çelik'in sırtında kırıldığı, sap kısmının O.K.'nin elinde kaldığı ve bunun ardından Çelik'in kaçmaya çalıştığı sırada şüphelinin elde kalan sapla başının çeşitli noktalarına vurduğu, yüzüne tekme attığı ve saçından tutarak darbelerine devam ettiği belirtildi.

Adli muayene raporuna göre Çelik'in başında çok sayıda kesi bulunduğu, sol sırtında ve sol kürek kemiğinin altında 3 santimetreden derin yaralar oluştuğu, bu yaralanmaların basit müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu vurgulandı.

Sanığın savunması ve savcılığın değerlendirmesi

Soruşturma aşamasında O.K. suçlamaları reddetmiş; olay yerine Çelik'i bıçaklamak için gitmediğini, taraflar arasında alacak verecek meselesi olduğunu ve kendisine taş atılması üzerine cebindeki bıçağı çıkardığını ileri sürmüştür. O.K., bıçağın taşa çarpması sonucu kırıldığını, çevresindekilere karşı kendisini savunduğunu ve bıçağı savurduğunu belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Savcılık ise Çelik'in ve tanık beyanları ile adli muayene raporunu birlikte değerlendirerek; taraflar arasındaki husumet, kullanılan bıçağın öldürmeye elverişli oluşu, darbe sayısı ve şiddeti, bıçaklanan bölgelerin hayati önem taşıması ve şüphelinin olay sırasında 'Seni öldüreceğim' demesi gibi unsurlar nedeniyle sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğinin açık olduğunu tespit etti.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamenin kabul edilmesiyle O.K. hakkında Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı ve süreç yargılamayla devam edecek.

ÖZGE ÇELİK