Gazipaşa'dan Gürcistan'a taze avokado köprüsü

Gazipaşa'dan yurt dışına ilk büyük sevkiyat:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yetiştirilen avokadolar, bölgedeki üretimin ihracata dönüşmeye başladığının somut göstergesi olarak Gürcistan'a gönderildi. Üreticiler ve ihracatçılar tarafından hazırlanan tırda 70 binin üzerinde meyve arasından seçilen, yaklaşık 20 tonu aşkın ürün yer aldı. Sevkiyat, Gazipaşa avokado üreticisi ve pazarlamacısı Tolga Şahiner öncülüğünde gerçekleştirildi ve bölge tarımı için yeni pazarların kapısını araladı.

Üreticiler için yeni pazar kapısı:

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüdüoğlu, sevkiyatın bölgenin tropikal meyve potansiyelini vurguladığını belirtti. Hüdüoğlu, üretimin sadece miktar olarak değil, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek pazarlanmasının önemine dikkat çekti ve üreticilerle birliklerin iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hüdüoğlu ayrıca üreticilere hasat zamanlaması uyarısında bulundu; 'Hasat zamanı gelmeyen ürünlerimizi toplarsak pazarlarda müşteri ararız. Hasat zamanı gelen ürünlerimizi doğru zamanda hasat ettiğimizde ise tüccarlar bizi arar, ürünlerimiz ihracata gider' sözleriyle doğru hasatın ihracat başarısındaki rolünü özetledi.

İhracat sürecinin önemi ve hedefler:

Tolga Şahiner, yapılan ilk sevkiyatın sadece bir başlangıç olduğunu ve hedeflerinin ihracat kapasitesini artırmak ile yeni pazarlara ulaşmak olduğunu vurguladı. Şahiner, Gazipaşa avokadosunun lezzet ve aroma açısından öne çıktığını, bölgenin ikliminin kaliteli üretime uygun olduğunu belirtti ve üreticilerin ürünlerini hak ettiği değerde pazarlayabilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Sevkiyatın düzenli hale gelmesi, gönderilen miktarın artırılması ve ihracat süreçlerinin standartlaştırılması bölgedeki üreticilerin gelirini yükseltecek ve Gazipaşa'yı tropikal meyve üretiminde daha iddialı bir konuma taşıyacak önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Lojistik avantajlar ve pazar beklentileri:

Gürcistan pazarı, Gazipaşa için lojistik açıdan avantajlı görülüyor; iki ülke arasındaki mesafenin kısa olması, ürünlerin tazeliğinin korunmasına katkı sağlıyor. İhracatçılar, uygun taşıma ve muhafaza koşullarıyla ürünlerin yaklaşık üç gün içinde Gürcistan market raflarına ulaşmasının hedeflendiğini belirtiyor.

Uzun vadede uzak coğrafyalardan gelen avokadolarla rekabet edebilmek için kalite kontrol, doğru hasat, paketleme ve güvenilir lojistik süreçlerinin birlikte işletilmesi gerektiği vurgulanıyor. İlk sevkiyatın ardından üreticiler ve birlikler, ihracatın sürekliliğini sağlamak ve Gazipaşa avokadosunu uluslararası pazarda güçlendirmek için çalışmaları sürdürecek.

GAZİPAŞA’DA YETİŞTİRİLEN AVOKADOLAR, 70 BİNİN ÜZERİNDE MEYVENİN BULUNDUĞU VE 20 TONU AŞAN İLK BÜYÜK SEVKİYATLA GÜRCİSTAN’A İHRAÇ EDİLİYOR