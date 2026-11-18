Hisarcık yöneticilerinden ev ziyaretinde vefa

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam ile Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Dereköy'de ikamet eden gazi Abdullah Kahraman'ı evinde ziyaret ederek taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyarette gazinin sağlık durumu, gündelik gereksinimleri ve yaşam koşulları hakkında bilgi alındı.

sohbet ve destek talepleri:

Ziyaret sırasında Kaymakam Atam ve Başkan Demirtaş, gazinin hâl ve hatırını sorup kendisiyle bir süre sohbet etti. Gazinin ilettiği ihtiyaçlar not alınarak, gerekli desteklerin sağlanması konusunda notlar tutuldu. Yetkililer, vatanın bölünmez bütünlüğü ile milletin huzur ve güvenliği uğruna gösterilen fedakârlıklara teşekkür etti.

katılımcılar ve vurgulanan vefa:

Ziyarette ayrıca İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Komiser Ayhan Istık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar hazır bulundu. Yetkililer, gazilerin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayarak kendilerine duyulan vefa ve minnetin unutulmayacağını belirtti.

HİSARCIK’TA GAZİYE ANLAMLI ZİYARET