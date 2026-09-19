Gaziye vefa: Muğla'da 19 Eylül anma töreni

Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni

Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törene Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Garnizon Komutanlığı ile Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çelenkleriyle katıldı. Çelenk sunumunun ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu.

Törende yapılan konuşma:

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Taşkesen, ‘‘Bugün burada sıradan bir günü anmak için toplanmadık’’ diyerek gazilerin ve şehitlerin hatırlanmasının bir borç olduğunu vurguladı. Konuşmasında gazilerin milletin bağımsızlığı ve vatan bütünlüğü için gösterdikleri fedakârlığı öne çıkardı.

Tarihten günümüze gazilik vurgusu:

Taşkesen, Türk askerinin vatan sevgisinin sözle değil gerektiğinde canla ve kanla ispatlandığını belirterek 19 Eylül 1921 tarihinin önemine dikkat çekti. Konuşmasında, Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanının verildiğini hatırlattı ve bu tarihin; ordunun kahramanlığı ve milletin bağımsızlık iradesinin tarihe mühürlendiği gün olduğunu ifade etti.

Taşkesen ayrıca gazilerin savaş meydanlarında yalnızca düşmana karşı değil, vatanın bütünlüğüne kasteden güçlere karşı milletin iradesini temsil ettiklerini belirtti: ‘‘Sizin için görev belliydi, vatan emirdi.’’

Gençlere çağrı ve milli hafıza:

Konuşmasında gençlere de seslenen Taşkesen, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük fedakârlıklarla kurulduğunu ve bu mirasın korunmasının gençlerin sorumluluğu olduğunu vurguladı. ‘‘Bu bayrak gökyüzünde kendiliğinden dalgalanmıyor. Bu Cumhuriyet; bedel ödeyenlerin, mücadele edenlerin eseridir’’ sözleriyle tarih bilinci ve vatan sevgisinin önemine işaret etti.

Gaziliğin, savaş meydanlarında kazanılan ancak ömür boyunca taşınan bir şeref olduğuna dikkat çeken Taşkesen, gazilerin taşıdığı her yaranın vatan için ödenmiş bir bedel olduğunu söyledi. Ailelerinden, sevdiklerinden ayrı kalmanın, gençlik yıllarını görev uğruna geride bırakmanın gazilerin payına düştüğünü anlattı ve onların fedakârlıklarına minnetle değindi.

Tören, Taşkesen'in, ‘‘Şehit emanettir, gazi emanettir, vatan emanettir’’ sözleriyle son bölümünde vatanı ve emaneti koruma çağrısını yinelemesiyle tamamlandı. Taşkesen, milletin tarihindeki Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar gibi dönüm noktalarına atıf yaparak gazilerin bu büyük tarihin yaşayan şahitleri olduğunu belirtti ve gazilere minnet ve saygı borcu olduğunu ifade etti.

MUĞLA CUMHURİYET MEYDANI'NDA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.