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Gaziyle buluşma: validen vefa ve destek mesajı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Ağrı Doğubayazıt'ta gazi Oğuzhan Çakır ve ailesini ziyaret ederek vefa ve destek mesajı verdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 20:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gaziyle buluşma: validen vefa ve destek mesajı

Aydın valisi ve protokolün ziyareti:

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve il protokolü, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde vatan görevi sırasında gazi olan Oğuzhan Çakır ile ailesini ziyaret etti.

sohbet ve vefa vurgusu:

Ziyaret sırasında Vali Varol, gazi Çakır ve ailesiyle bir süre sohbet etti. Toplantıda gazilerin vatan uğruna gösterdiği fedakarlığın önemi ön plana çıkarıldı ve devletin gazilerin ve ailelerinin her zaman yanında olduğu mesajı iletildi.

dilekler ve minnet:

Vali Varol, gazi Çakır’a sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyerek, vatan uğruna fedakarlık gösteren tüm gazileri saygı ve minnetle andı. Ziyarette gazilere duyulan vefa ve minnetin sürekli yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.

AYDIN VALİSİ OSMAN VAROL VE İL PROTOKOLÜ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT...

AYDIN VALİSİ OSMAN VAROL VE İL PROTOKOLÜ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE VATAN GÖREVİ SIRASINDA GAZİ OLAN OĞUZHAN ÇAKIR VE AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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