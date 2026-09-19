Gaziyle buluşma: validen vefa ve destek mesajı

Aydın valisi ve protokolün ziyareti:

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve il protokolü, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde vatan görevi sırasında gazi olan Oğuzhan Çakır ile ailesini ziyaret etti.

sohbet ve vefa vurgusu:

Ziyaret sırasında Vali Varol, gazi Çakır ve ailesiyle bir süre sohbet etti. Toplantıda gazilerin vatan uğruna gösterdiği fedakarlığın önemi ön plana çıkarıldı ve devletin gazilerin ve ailelerinin her zaman yanında olduğu mesajı iletildi.

dilekler ve minnet:

Vali Varol, gazi Çakır’a sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyerek, vatan uğruna fedakarlık gösteren tüm gazileri saygı ve minnetle andı. Ziyarette gazilere duyulan vefa ve minnetin sürekli yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.

AYDIN VALİSİ OSMAN VAROL VE İL PROTOKOLÜ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE VATAN GÖREVİ SIRASINDA GAZİ OLAN OĞUZHAN ÇAKIR VE AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.