Gazze duvarına çizilen Macklemore portresi dayanışma mesajı oldu

Gazze'de sanat yoluyla teşekkür

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde Filistinli sanatçılar, İsrail saldırılarında yıkılan bir binanın geride kalan duvarına ABD'li rapçi Macklemore'un portresini çizdi. Çalışmayı yapan ekipte yer alan 26 yaşındaki Ann Radwan ve meslektaşı Qusay Al-Halou, çalışmayla hem teşekkür etmek hem de dünyaya bir dayanışma mesajı vermek istediklerini söyledi.

duvarların yeniden anlam kazanması:

Radwan, savaştan önce de kentte duvar resimleri yaptığını, ancak yoğun saldırılar nedeniyle şimdi resim yapılacak sağlam duvarların azaldığını belirtti. "Savaştan önce Gazze kentindeki binaların duvarlarına duvar resmi çiziyordum. Ancak İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşı nedeniyle artık neredeyse resim yapabileceğimiz hiçbir duvar kalmadı. Binaların çoğu yıkıldı," dedi. Bu nedenle ekip, yıkıntılar arasında ayakta kalan yüzeyleri bularak onları mesajlarını dünyaya taşıyabilecek alanlara dönüştürmeye çalışıyor.

Radwan, portreyi Macklemore'a "Gazze ile dayanışma içinde olduğu için" teşekkür amacıyla yaptıklarını ve "Ona minnettarlığımızı ve takdirimizi iletmek istedik" sözleriyle açıkladı. Sanatçılar, abluka ve kaynak kısıtlarına rağmen üretmeyi sürdürdüklerini ve eserlerinin uluslararası alanda görülmesini umduklarını vurguladı.

ekipten kayıp ve devam eden üretim:

Radwan, ekibin üç kişiden oluştuğunu, aralarında yer alan Dhargham Qreiqea'yı savaşta kaybettiklerini söyledi. "Ekibimiz üç kişiden oluşuyordu. Ben, arkadaşım Qusay Al-Halou ve arkadaşımız Dhargham Qreiqea. Ancak işgal güçleri Dhargham’ı öldürdü. Buna rağmen çalışmayı bırakmadık," ifadelerini kullandı. Radwan, Gazze'de insanların sokaklarda yalnızca yıkım gördüğü bir ortamda renk ve umut katmanın amaçları arasında olduğunu belirtti.

Sanatçılar, resimler aracılığıyla yaşadıkları acıları ve seslerini dünyaya duyurmakta kararlı olduklarını, hiç kimsenin bunu engelleyemeyeceğini söyledi. Bu eserlerin, savaşın yarattığı yıkımı görünür kılarken aynı zamanda dayanışma ve direnişin simgelerine dönüşmesini hedefledikleri vurgulandı.

macklemore'un desteği ve yankıları

Portre, Macklemore'un Filistin'e verdiği desteğin tekrar tartışıldığı bir dönemde ortaya çıktı. Rapçi, 4 Eylül'de ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda verdiği konserde Filistinlilere destek açıklaması yapmış ve "Özgür Filistin" sloganı atmıştı. Bu çıkışın ardından, Macklemore'un İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki bazı konser programlarından çıkarıldığı bildirildi; organizatörler, bazı mekan sahiplerinin Macklemore kadroda olduğu sürece konserlere izin vermeyeceklerini iletmişti.

Macklemore, turneden çıkarılmasında New England Patriots ve Gillette Stadyumlarının sahibi Robert Kraft'ın organizatörler üzerindeki etkisinin rol oynadığını öne sürdü. Sheeran ise kararın kendisine ait olmadığını ve taraflar arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını belirtti. Tartışmaların ardından Macklemore, Sheeran'ın turnesine katılımından elde ettiği 1 milyon dolarlık net gelirin tamamını Filistinlilere destek sağlayan altı kuruluşa bağışlayacağını açıkladı ve aynı miktarı Kraft'ın da bağışlaması çağrısında bulundu.

Gazze'deki sanatçılar tarafından duvara yapılan portre, bölgeden çıkan sanatın ve dayanışma mesajlarının uluslararası gündemdeki yankılarına bir örnek olarak değerlendiriliyor. Ekip, geriye kalan yüzeyleri kullanarak dünyaya seslerini ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

GAZZE ŞERİDİ’NİN KUZEYİNDEKİ GAZZE KENTİNDE FİLİSTİNLİ SANATÇILAR, İSRAİL SALDIRILARINDA YIKILAN BİNALARDAN GERİYE KALAN DUVARLARDAN BİRİNE, FİLİSTİNLİLERE DESTEĞİNİ DİLE GETİREN ABD’Lİ RAPÇİ MACKLEMORE’UN ÇİZİMİNİ YAPTI.