Gazze'de Al-Daraj enkazından 28 kişinin naaşı çıkarıldı

Gazze Sivil Savunması, Gazze şehrinin kuzeyindeki Al-Daraj bölgesinde yer alan, İsrail saldırılarıyla yıkıldığı bildirilen bir evin enkazından 28 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı.

enkazdan çıkarılanların kökeni ve evin durumu:

Sivil Savunma yetkilileri, enkazın Abu Naama ailesine ait bir eve ait olduğunu ve bu yapının Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı Ekim 2023 döneminde yıkıldığını belirtti. Yetkililer, çıkarılan ceset sayısını doğrularken kazı ve tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

kurtarma çalışmaları ve karşılaşılan engeller:

Gazze Şeridi genelinde, saldırılarda yıkılan binaların enkazlarında hayatını kaybeden veya kaybolanlara ulaşmak için yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Bölgede ağır iş makineleri ve gerekli ekipmanların yetersizliği, enkaz altındaki kişilere ulaşma ve cesetlerin sağlıklı şekilde çıkarılmasını geciktiren başlıca sorun olarak öne çıkıyor.

Sivil Savunma yetkilileri, sınırlı kaynaklar nedeniyle bazı bölgelere erişimin güçleştiğini ve kurtarma ekiplerinin güvenli, koordineli bir şekilde çalışmasının zorlaştığını belirtti. Yerel ekiplerin yanı sıra uluslararası yardım talepleri ve lojistik desteğin kritik olduğu vurgulanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar neticesinde Gazze Şeridi'nde ağır insan kayıpları ve yaralanmalar yaşandı; resmi rakamlara göre 74 bin 18 sivil hayatını kaybetti, 175 bin 79 sivil yaralandı. Arama kurtarma ekipleri, hem enkaz altındakilere ulaşmak hem de bölgede güvenlik koşullarının izin verdiği ölçüde çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Olayın detayları ve enkaz altından çıkarılanların kimlik tespitine yönelik sürecin devam ettiği, yetkililerin ailelere bilgi verdiği bildirildi.

Gazze Sivil Savunması, Gazze şehrinin kuzeyindeki Al-Daraj bölgesinde İsrail saldırılarıyla yıkılan bir evin enkazından 28 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı.