Gazze'de ders zilinin sesi çadırlardan yükseliyor

Gazze'de yüz yüze eğitim çadırlarda başladı

İsrail saldırılarının yarattığı yıkımın gölgesinde, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 541 bin öğrenci 2026-2027 akademik yılına başladı. Bölgede yüz yüze eğitim, çoğunluğu geçici kurulan çadırlarda sürdürülürken, hem iç hem dış Gazze'deki öğrencilere hizmet veren bazı okullar da uzaktan eğitime başladı. Genel olarak 700 eğitim noktası üzerinden sınırlı imkanlarla ders yapılıyor.

Çadırlarda eğitim ve günlük zorluklar:

Gazze Belediyesi Okulu müdürü Raghda Hmeid öğrencilerin eğitim hakkını kullanma konusundaki kararlılığını vurguluyor, ancak koşulların ağır olduğunu belirtmektedir. Hmeid'e göre bazı öğrenciler yaz sıcağından veya kışın soğuktan çok az koruma sağlayan çadırlarda ders görüyor; sıra olmadığı için yerde oturmak zorunda kalanlar var. Okul ve eğitim merkezi sayısının yetersizliği, yüksek nüfus yoğunluğu ve yeni eğitim alanları kurmak için uygun arazi eksikliği öğrenme sürecini giderek zorlaştırıyor ve öğrencileri savaş öncesi bildikleri normal okul ortamından mahrum bırakıyor.

Okulların hasar durumu ve can kayıpları:

7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar sonucu Gazze'de geniş çaplı hasar meydana geldi. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu raporlarına göre, birçok okul kullanılamaz hale geldi; kuşatma ve saldırılar sırasında 179'dan fazla devlet okulu ile UNRWA tarafından işletilen onlarca okul da dahil olmak üzere yüzlerce eğitim kurumu yerle bir edildi. Sözcülük edilen verilere göre saldırılarda 18 bin 800'den fazla okul çağındaki öğrenci hayatını kaybetti ve yüzlerce öğretmen ile eğitim sektörü çalışanı yaşamını yitirdi.

Ayrıca bazı okul binaları, evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere barınak sağlamak için kullanıldığı için uygun eğitim ortamı sağlamakta ek zorluklar ortaya çıkıyor. Bu durum, hem fiziksel altyapı eksikliğini hem de çocukların ve öğretmenlerin psikososyal ihtiyaçlarını artırıyor.

GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ YAKLAŞIK 541 BİN ÖĞRENCİ, İSRAİL'İN SALDIRILARI NEDENİYLE 3 YIL ARADAN SONRA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN OKULA DÖNÜŞEN ÇADIRLARLA DERSLERE BAŞLADI.