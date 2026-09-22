Gazze'de eğitim: öğrenciler için umut ve dayanışma mücadelesi

etkinlikte gündem:

Kastamonu Üniversitesi ile iş birliği içinde düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliğinde, 1 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde "Gazze’de Üniversite Olmak" konusu ele alındı. Programa Al-Quds University Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emad Hamadeh ve Bölüm Başkanı Dr. Safa Nassereldin çevrim içi olarak katıldı. Etkinlik, Kastamonu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü iş birliği ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Yaşayan Miras Çalışmaları ve Şehir Arşivi (Yücebıyıklar Konağı) mekanında gerçekleştirildi.

Gazze'de eğitim ve yaşanan zorluklar:

Program açılışında konuşan Doç. Dr. Selver Mertoğlu, savaş ve çatışma koşullarında yükseköğretimin taşıdığı farklı anlamı vurguladı. Mertoğlu, eğitimin sürekliliğinin, bilgiye erişimin ve akademik çalışmaların sürdürülmesinin öğrenciler için umut kaynağı olduğunu belirterek, oradaki akademik hayatı yakından bilen isimlerin deneyimlerini dinlemenin önemine dikkat çekti.

Dr. Safa Nassereldin konuşmasında, Gazze’de öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken karşılaştıkları fiziksel, teknolojik ve akademik engelleri anlattı. Nassereldin, eğitim faaliyetlerini dijital kaynaklar ve teknolojik imkanlarla sürdürmeye çalıştıklarını, ancak mevcut şartların bu imkânlardan yararlanmalarını güçleştirdiğini söyledi. Özellikle internet erişimi kısıtları, üniversite binalarına ve kütüphanelere yönelik saldırılar ile arşiv ve laboratuvarlarda yaşanan kayıpların eğitim sürecini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Konuşmasında, Gazze’deki eğitim altyapısının ağır hasar gördüğünü belirten Nassereldin, arşivlerin, laboratuvar kayıtlarının ve araştırma çıktılarının yok olduğunu ifade etti. Olayları anlatırken Nassereldin, öğrencilerin bu zorluklara karşın eğitimi bir umut ve hayatta kalma aracı olarak gördüklerini, bunun hem bireysel hem de toplumsal düzeyde Gazze hayatının sürdürülmesi için kritik olduğunu vurguladı. "Eğitim her şart altında devam etmek zorundadır" sözleri programda öne çıkan mesajlardan biri oldu.

Nassereldin ayrıca, Gazze’de daha önce 21 eğitim kurumu bulunduğunu ve 38 akademisyen ile 88 bin öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatarak, sayılardan ziyade sistemin bütüncül olarak zarar gördüğünü, 22 eğitim kurumunun hasar gördüğünü ya da yerle bir olduğunu dile getirdi.

uluslararası destek ve akademik iş birlikleri:

Programın ikinci bölümünde Türkiye ile Gazze’deki üniversiteler arasındaki ilişkiler değerlendirildi. Mevcut iş birliklerinin akademik değişim, ortak bilimsel çalışmalar, teknik destek ve altyapı yardımı gibi alanlarda genişletilmesi üzerinde duruldu. Katılımcılar, Gazze’deki öğrenciler kadar orada görev yapan akademisyenlerin de ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti ve acil destek ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Etkinlik, Gazze’de yükseköğretimin sürdürülebilirliği için sadece yerel çabaların yeterli olmayacağını; uluslararası düzeyde koordinasyon, kaynak ve teknik desteğin gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Konuşmacılar, eğitimin devamının Gazze’nin iyileşme ve geleceğe yatırım kapasitesi açısından belirleyici olduğunu vurgulayarak, destek çağrısı yaptı.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İLE DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) VE BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ KOORDİNASYONUNDA "BİLİM KAFE" ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.