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Gazze'de iki yıllık bekleyiş sona erdi: enkazdan iki cenaze daha çıkarıldı

Gazze'deki Al Saftawi'de Sivil Savunma ekipleri, iki yıl önce saldırıda hayatını kaybeden Ebu Raz ailesine ait evin enkazından iki kişinin daha naaşına ulaştı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gazze'de iki yıllık bekleyiş sona erdi: enkazdan iki cenaze daha çıkarıldı

enkazda yeniden arama çalışmaları:

Gazze Şeridi'nde Sivil Savunma ekipleri, İsrail'in iki yıl önce düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği Ebu Raz ailesine ait evin enkazında yürüttükleri çalışmalarda yeni bir gelişme kaydetti. Kuzeydeki Al Saftawi bölgesinde, daha önce çıkarılan iki cenazenin bulunduğu alanın altından ekipler bu kez iki kişinin daha naaşına ulaştı.

Bulunan naaşlar, yakınlarının yıllardır süren ve umutla beklediği tespitlerin yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Aile yakınları, enkaz altındaki diğer fertlerin çıkarılmasını beklemeye devam ediyor.

aile tanıma süreci ve anlatılanlar:

Saldırıda yaşamını yitirenlerden birinin eşi Fatima Al-Masri, iki yıl sonra eşinin ve oğlunun naaşlarına ulaştıklarını söyledi. Al-Masri, ilk aramalarda oğluna ait cep telefonunun ve kemik parçalarının bulunduğunu, daha sonra Sivil Savunma ekiplerinin çalışmasıyla hem eşinin hem de oğlunun naaşlarının tespit edildiğini aktardı. Eşiyle ilgili tanımı, naaşın üzerindeki kıyafet ve ayakkabılardan yaptığını belirtti.

Aile, evin enkazı altında hala bulunan diğer yakınlarının çıkarılmasını bekliyor ve yeniden başlayan arama çalışmaları, kayıp yakınlarının acılı bekleyişini tekrar görünür kıldı.

sivil savunma ekiplerinin zorlukları ve bölgedeki tablo:

Filistinli kaynaklar, arama çalışmalarının bölgede süregelen yoğun saldırılar ve yıkımın ölçeği nedeniyle aylarca ertelendiğini bildiriyor. Sivil Savunma ekipleri, enkazda arama ve kurtarma faaliyetlerini ağır ekipman, iş makineleri ve yakıt konusundaki ciddi eksikliklere rağmen sürdürüyor.

Yerel yetkililer, Gazze'nin farklı bölgelerinde yıkılmış yapıların enkazı altında hâlâ binlerce kayıp kişinin bulunduğunu tahmin ediyor. Bu tahmin, ailelerin ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını daha da zorlaştırıyor.

insan kaybı verileri:

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 74.618 kişi hayatını kaybetti, 175.925 kişi ise yaralandı. Bu rakamlar, arama kurtarma ve kayıt süreçlerinin aciliyetini ve zorluklarını göstermeye devam ediyor.

Enkazdan çıkarılan her yeni naaş, hem kaybeden aileler için bir teselli hem de bölgedeki insani krizin devam eden yansıması olarak değerlendiriliyor. Sivil Savunma ekiplerinin çalışmaları sürerken, ailelerin bekleyişi ve sahadaki lojistik yetersizlikler haberin odağında kalmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi’nde Sivil Savunma ekipleri, İsrail’in 2 yıl önce düzenlediği saldırıda 6 kişinin...

Gazze Şeridi’nde Sivil Savunma ekipleri, İsrail’in 2 yıl önce düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bir aileye ait evin enkazında yürüttükleri arama çalışmalarında, 2 kişinin cenazesine daha ulaştı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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