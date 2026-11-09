Gazze’de korunmasız çadırlara çöken kum yığını beş kişiyi öldürdü

olayın ayrıntıları:

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış sırasında, Deir el-Balah kenti güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara bir kum yığını çöktü. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada olayda çok sayıda kişinin kum altında kaldığı ve arama-kurtarma çalışmalarında beş kişinin öldüğünün tespit edildiği bildirildi. Ölenlerin 3’ünün çocuk, 2’sinin kadın olduğu kaydedildi.

kurtarma çalışmaları ve yaşanan güçlükler:

Yerel kaynaklar, Sivil Savunma ekiplerinin bölge sakinlerinin de desteğiyle el aletleriyle müdahale ettiğini aktardı. Yetkililer, bölgede devam eden elektrik kesintileri ile kurtarma çalışmalarında kullanılacak teçhizat ve kaynak eksikliğinin müdahaleyi zorlaştırdığını vurguladı. Olayda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri ambulanslarla El-Aksa Şehitleri Hastanesi ile Nasser Hastanesi'ne nakledildi.

sivil savunmanın çağrısı ve güvenlik uyarıları:

Sivil Savunma Müdürlüğü, yaşananların çadırlarda yaşayan binlerce yerinden edilmiş ailenin güvenlik ve korunma eksikliğini gösterdiğini belirterek uluslararası kuruluşlara ve ilgili makamlara acil müdahale çağrısı yaptı. Kurum, güvenli barınma alanlarının sağlanması ve çadırların kumluk bölgelerden, yamaçlardan ve çökme riski taşıyan alanlardan uzaklaştırılması talebinde bulundu.

Ayrıca Sivil Savunma, özellikle yağışlı havalarda kum yığınları ve yüksek toprak birikintilerinin yakınlarına çadır kurulmasının ve bu tür bölgelerde kalınmasının tehlikeli olduğunu bildirerek aileleri uyardı. Bölgeyi etkileyen alçak basınç sistemi nedeniyle yaşanan yoğun yağış ve kuvvetli rüzgârların on binlerce yerinden edilmiş kişinin barınma koşullarını daha da ağırlaştırdığı, birçok çadırın su altında kaldığı ve maddi hasar oluştuğu aktarıldı.

Yetkililer aynı zamanda, savaş sırasında hasar görmüş bina ve yapıların çökme riskine ilişkin uyarılarını sürdürürken, acil insani yardım ve güvenli barınma sağlanana dek benzer trajedilerin tekrarlanma riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Şiddetli yağışların etkili olduğu Gazze Şeridi'nde Deir el-Balah kenti yakınlarında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların üzerine kum yığınının çökmesi sonucu 3'ü çocuk, 2'si kadın olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.