Gazze’de üniversite olmak: eğitim kayıpları ve akademik dayanışma arayışı

KBÜ'de 'Gazze’de üniversite olmak' paneli düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde başlatılan Bilim Kafe etkinlikleri kapsamındaki "Herkes Bilsin Diye" temalı programın bir ayağı olarak Karabük Üniversitesinde "Gazze’de üniversite olmak" başlıklı panel gerçekleştirildi. Karabük Üniversitesi Evinde düzenlenen panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, akademik ve idari personel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Panelin moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Abdül Samet Çelikçi yürüttü. Panelde yüzyüze olarak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sohaıb Abujayyab ve Karabük Üniversitesi öğrencisi Abdel Rahman Alsayyed yer aldı; Kudüs Üniversitesinden Rektör Yardımcısı Dr. Raafat Jouda ve Öğretim Üyesi Fayez Nashwan ile Filistin'de yaşayan KBÜ doktora öğrencisi Esra Ferwana çevrim içi katıldı.

Gazze'de eğitim kurumlarının durumu:

Kudüs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Raafat Jouda, savaşın başlangıcından itibaren Gazze'deki eğitim kurumlarının ağır zarar gördüğünü vurguladı. Jouda, eğitim altyapısının büyük oranda yok olduğunu belirterek, "Filistin’deki ilk savaş eğitim savaşıydı. Çünkü İsrail Filistin’e girdiklerinde ilk olarak halkın eğitimini kesmek istemişlerdi ve üniversiteleri, okulların hepsini kapatmışlardı ya da eğitim içeriğini değiştiriyorlardı. O yüzden yaşadığımız en büyük savaş eğitim savaşıydı." dedi.

Jouda, kurumlara ilişkin zararları yalnızca binalarla sınırlı görmediklerini ifade ederek eğitim kadrolarının da ağır kayıplar verdiğini söyledi. Eğitim kurumlarının yüzde 90’ının yıkıldığını ve "yüzlerce doktorumuz şehit oldu" ifadesini kullanarak, Kudüs Üniversitesi özelinde "3 bine yakın şehit öğrencimiz var sadece Kudüs Üniversitesinden" açıklamasını paylaştı.

Günlük yaşam, tez süreci ve iş birliği önerileri:

Kudüs Üniversitesi Öğretim Üyesi Fayez Nashwan, öğrencilerin eğitimlerine devam etmeye çalışırken aynı zamanda ailelerinin temel ihtiyaçlarıyla ilgilenmek zorunda kaldıklarını anlattı. Nashwan, öğrencilerin eğitim kaygılarıyla birlikte yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

Karabük Üniversitesi doktora öğrencisi Esra Ferwana ise kişisel deneyimini paylaştı: "Tüm tezlerimi, ateş altında verdim. Biri hastanede, biri sokakta ve bizim yanımızda ateş edilirken ben tezimi veriyordum. Bu iki buçuk yılda çok zor bir dönem yaşadım. Özellikle ilk dönemim hiç tez veremedim çünkü ben ağır yaralıydım. Daha sonra mücadele ederek bu noktaya geldim ve mezuniyetime yaklaştım." Ferwana'nın anlatımı, savaş koşullarında akademik üretimin nasıl zorlandığını somutlaştırdı.

Panelde ayrıca Gazze'ye yönelik destek çalışmalarında üniversitelerin yaşadığı sorunların görünür kılınması gerektiği vurgulandı. Dr. Öğr. Üyesi Sohaıb Abujayyab bu perspektifi öne çıkarırken, panelde dile getirilen çözüm önerileri ele alındı.

Panelin moderatörlüğünü ve katılımcıların görüşlerini değerlendiren Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, önerilerin hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar atılabileceğini belirtti. Solmaz, çevrim içi toplantı ve derslerin yanı sıra kongreler düzenlenebileceğini, akademisyenlerin çalışmalarının KBÜ aracılığıyla akademik dergilerde yayımlanabileceğini kaydetti ve "Daha yeni şeyler çıkacaktır inşallah. Hepsine katılımdan dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Panel, Gazze’de yükseköğretimin mevcut durumu, akademisyen ve öğrencilerin yaşadığı güçlükler ile üniversiteler arasında geliştirilebilecek akademik iş birlikleri ve destek yollarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) ÖNCÜLÜĞÜNDE BAŞLATILAN BİLİM KAFE ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) "HERKES BİLSİN DİYE" TEMASIYLA "GAZZE’DE ÜNİVERSİTE OLMAK" PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.