Gazze’de yıkıntıya ressam dokunuşu: Macklemore portresiyle teşekkür

Gazze'de duvar resmiyle teşekkür

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin batısındaki Al-Nasr Mahallesi'nde 21 yaşındaki Filistinli sanatçı Aby Qershala, saldırılarda hasar gören bir binanın dış cephesine ABD'li rapçi Macklemore'un portresini yaptı. Qershala, eserini sanatçının Filistinlilere verdiği destek ve Gazze'deki sivillerin çektiği acıları dünyaya duyurma çabalarına teşekkür etmek amacıyla oluşturduğunu söyledi.

Qershala'nın motivasyonu:

Sanatçı, yaptığı açıklamada, "Macklemore’un Filistin’i desteklediği için Ed Sheeran’ın turnesinin kalan konserlerinden çıkarıldığını gördükten sonra, Filistin’e verdiği destekte kararlı duruşu için kendisine teşekkür ve minnettarlığımı göstermek amacıyla bu duvar resmini yapmak istedim. Ayrıca Filistin halkına maddi yardımda bulundu" dedi. Qershala, bu jestin hem bir teşekkür hem de dayanışma sembolü olduğunu vurguladı.

Qershala, savaştan önce Gazze’nin çeşitli yerlerindeki duvarlara 30’dan fazla duvar resmi yaptığını ancak artan saldırılar sonucu bunların çoğunun yok olduğunu anlattı. Savaş sırasında resim yapmayı bıraktığını, ancak ailesi ve arkadaşlarının yeniden başlamasını istemesi üzerine büyük bir eserle geri döndüğünü söyledi.

Çalışmanın zorluğu ve verilmek istenen mesaj:

Sanatçının tercih ettiği yüzeyler artık sağlam duvarların yok olması nedeniyle yıkılmış binaların dış cepheleri oldu. Qershala, "Gazze’de artık sağlam duvarlar kalmadığı için yıkılmış binalara duvar resimleri yapıyorum. Çökme riski bulunan hasarlı binalara resim yapmaktan başka seçeneğim yok. Ayrıca savaşta hayatını kaybeden ve cenazeleri henüz enkaz altından çıkarılmamış insanların bulunduğu yerler de var" ifadelerini kullandı.

Bu koşulların eser üretimini psikolojik ve fiziksel olarak zorlaştırdığını belirten sanatçı, "Bir sanatçı için, enkazın altında henüz çıkarılmamış insanların cansız bedenlerinin bulunduğunu bilerek bir binanın yıkıntıları üzerine resim yapmak son derece zor" dedi. Qershala, duvar resimleri aracılığıyla Gazze’deki yaşamın yalnızca yıkımdan ibaret olmadığını, burada yetenekli ve hayatı seven insanların, hedefleri ve hayalleri olduğunu dünyaya göstermek istediğini söyledi.

Macklemore'un açıklaması ve turne tartışması:

Macklemore, 4 Eylül'de New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda verdiği konserde Filistinlilere destek verdiğini açıklayıp "Özgür Filistin" sloganı atmıştı. Bu açıklamanın ardından rapçinin, İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD'deki turnesinden çıkarıldığı bildirildi; organizatörler bazı konser alanı sahiplerinin Macklemore kadroda kaldığı takdirde konserlere izin vermeyeceklerini ilettiklerini açıkladı.

Macklemore, turneden çıkarılmasında New England Patriots ve Gillette Stadyumları'nın sahibi Robert Kraft'ın organizatörler üzerindeki baskısının etkili olduğunu öne sürdü. Sheeran ise kararın kendisine ait olmadığını ve taraflar arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını belirtti. Tartışmaların ardından Macklemore, Sheeran'ın turnesine katılımından elde ettiği 1 milyon dolar net gelirin tamamını Filistinlilere destek sağlayan altı kuruluşa bağışlayacağını açıkladı ve Kraft'a da aynı miktarı bağışlaması çağrısında bulundu.

Qershala'nın Macklemore portresi, hem Gazze'deki yaşamı görünür kılma çabasının bir parçası hem de uluslararası dayanışma gösteren isimlere yönelik teşekkür ifadesi olarak mahallede dikkat çekti.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Al-Nasr Mahallesi'ndeki 21 yaşındaki Filistinli sanatçı Aby Qershala, Filistinlilere verdiği destek ve Gazze'deki sivillerin acılarını dünyaya duyurmaya yönelik çabalarına teşekkür etmek amacıyla, İsrail'in saldırılarında hasar gören bir binanın duvarına ABD'li rapçi Macklemore'un resmini yaptı.