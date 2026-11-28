Gazze'den Ouattara'ya duvar resmiyle teşekkür

Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Filistinli sanatçılar, Gürcistan'ın Batum kentinde Hapoel Beer-Sheva ile oynanan maçta Filistin halkıyla dayanışma gösteren Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara'ya teşekkür amacıyla yıkılan bir binanın duvarına portresini çizdi. Enkaz alanına ayrıca Türkiye ve Filistin bayrakları asıldı.

duvar resmi ve sembolik anlamı:

Çalışma, bölgedeki yıkıma tanıklık eden bir duvar üzerine yapıldı ve mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi gördü. Sanatçılar, spor yoluyla gösterilen desteğin görünür kılınması ve uluslararası dayanışmanın somut bir işareti olarak bu portreyi tercih etti.

yerel tepkiler ve açıklama:

Zaki Al-Ghoul, duvar resminin Türkiye'nin Filistin davasına yönelik destekleyici tutumuna duyulan takdiri yansıttığını belirtti. Al-Ghoul, "Türk halkı ve hükümetinin desteğini spor dünyasında da görüyoruz. Bu da bize davamızın yanında duran ve bunu insani bir mesele olarak gören ulusların olduğunu hatırlatıyor" dedi.

Al-Ghoul, ayrıca Filistinlilerin büyük güçlerden yeterli destek alamadığına ve abluka nedeniyle maddi yardımın sınırlı olduğuna dikkat çekerek, "Maalesef İsrail işgali ve ablukası nedeniyle çoğu destekçimiz bize maddi yardımda bulunamıyor. Ancak Türk takımının futbolcusu davamıza yönelik duygularını dile getirdi ve bu bizi mutlu etti, moralimizi yükseltti" ifadelerini kullandı.

Sanatçılar tarafından yapılan bu tür sembolik girişimler, savaş ve yıkımın gölgesindeki topluluklara manevi destek sağlarken, uluslararası kamuoyunda dayanışmanın farklı yollarla gösterilebileceğini de ortaya koyuyor.

GAZZE ŞEHRİNDEKİ FİLİSTİNLİ SANATÇILAR, İSRAİL EKİBİ HAPOEL BEER-SHEVA İLE OYNANAN MAÇTA FİLİSTİN HALKIYLA GÖSTERDİĞİ DAYANIŞMAYA TEŞEKKÜR AMACIYLA YIKILAN BİR BİNANIN DUVARINA BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU KASSOUM OUATTARA'NIN PORTRESİNİ ÇİZDİ.