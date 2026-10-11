Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Gazzeliler kışı çökme riski taşıyan hasarlı binalarda karşılıyor

Evsiz kalan Gazzeliler kışı çökme riski taşıyan hasarlı binalarda geçirmek zorunda; yağmur, rüzgâr ve soğuk koşulları hayatı daha da tehlikeli kılıyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 13:04

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 13:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Gazzeliler kışı çökme riski taşıyan hasarlı binalarda karşılıyor

Gazze'de barınma krizi derinleşiyor:

İsrail saldırılarında evlerini kaybeden ve güvenli sığınak bulamayan binlerce Gazzeli, kışın yaklaşmasıyla birlikte çatlamış duvarlar ve çökme riski taşıyan çatılarla mücadele eden hasarlı binalarda yaşamaya zorlanıyor. Aileler, yağmur, kuvvetli rüzgâr ve soğuğun etkisiyle hem fiziksel hem de psikolojik baskı altında bulunuyor.

Yerinden edilmenin boyutları ve altyapı hasarı:

Uydu görüntülerine dayanan analizler ile hükümet kurumları ve Birleşmiş Milletler’in değerlendirmelerine göre Gazze Şeridi’ndeki bina ve yapıların yaklaşık %82 ila %90’ı tamamen veya kısmen yıkıldı. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Göç Örgütü’nün tahminleri, savaş nedeniyle bölgede 1,7 ile 1,8 milyon kişinin yerinden edildiğini gösteriyor; bu sayı Gazze nüfusunun yaklaşık %90’ına tekabül ediyor. Bu tablo, güvenli barınak eksikliğini ve acil kış hazırlıklarının önemini ortaya koyuyor.

Hayatını tehlikeye atan barınma koşulları:

Gazze kentinin batısında yaşayan Rawya Al-Farram, ailesiyle birlikte kuzeydeki Cibaliye Mülteci Kampı'ndan göç ederek hasarlı bir binaya sığınmak zorunda kaldığını anlatıyor. Al-Farram, “Burası oturulmaya elverişli değil ve çökme riski taşıyor. Böceklerden ve kemirgenlerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Kışta su altında kalıyoruz. Binanın her an çökebileceğinden korkuyoruz” diyerek günlük tehlikeyi özetliyor.

Al-Farram, alternatif barınak bulamadıklarını ve çadır talep etmelerine rağmen hiçbir yardım alamadıklarını belirtiyor: “Bu bina rüzgâr veya yağmur nedeniyle her an çökebilir ancak başka seçeneğimiz yok. Satın alamıyoruz çünkü çok pahalılar ve ekonomik durumumuz son derece kötü.”

Benzer şekilde Muhammed Al-Najjar da ailesiyle ağır hasarlı bir binada kalmaktan başka yolu olmadığını söylüyor. Al-Najjar, kışın binaya su sızması, düşen taş parçaları gibi doğrudan tehlikelerle karşılaştıklarını ve yerinden edilenleri kabul edebilecek kamp kalmadığını vurguluyor. İnsani yardım kuruluşlarına ve yetkililere çağrıda bulunarak, bir çadır verilmesi halinde derhal ayrılacağını ifade ediyor.

Acil ihtiyaçlar ve insani yardım çağrısı:

Gazzelilerin anlattıkları, acil kış yardımlarının yetersizliğini ve hasarlı yapıların riskini gözler önüne seriyor. Güvenli barınak eksikliği, yetersiz çadır ve altyapı desteği ile birleşince aileleri hem fiziksel çöküş tehlikesiyle hem de sağlığı tehdit eden koşurlarla yüz yüze bırakıyor. Yerinden edilenlerin büyük çoğunluğunun alternatif seçenekleri kalmadığı bu ortamda, insani yardım ve koruyucu önlemlerin hızla genişletilmesi gerektiği öne çıkıyor.

Gazze’deki durum, sadece anlık bir barınma sorunu olmaktan çıkarak mevsimsel koşulların etkisiyle hayat kurtarıcı müdahalelerin aciliyetini artırıyor. Sığınma arayan ailelerin güvenli ve dayanıklı barınaklara erişimi sağlanana dek risklerin devam edeceği belirtiliyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA EVLERİNİ KAYBEDEN VE SIĞINACAK YER BULAMAYAN BİNLERCE GAZZELİ, KIŞ...

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA EVLERİNİ KAYBEDEN VE SIĞINACAK YER BULAMAYAN BİNLERCE GAZZELİ, KIŞ MEVSİMİNİN YAKLAŞMASIYLA ÇÖKME RİSKİ TAŞIYAN HASARLI BİNALARDA BARINMAK ZORUNDA KALIYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de sanayi dayanışmasıyla sağlıkta yeni adım: sanal anjiyo BT Pamukkale Ü...
images

Görev sırasında fenalaşan Yusuf Güneş şehit oldu
images

Kahramanmaraş'ta nadir doğumsal kalp kusuru koltuk altından ameliyatla düzeltild...
images

Doğuştan toplardamar anomalisi nefes darlığını tetikledi, kapalı ameliyatla düze...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramankazan'da rüzgarla yayılan orman yangını ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı

Nuri Şahin'den realist değerlendirme: iki takım da bir puanı hak etti

Bozdoğan'dan üretici çağrısı: Galip Özel düşük zeytin fiyatlarına tepki gösterdi

Golsüz açılış: Gaziantep FK ile Çorum FK ilk 20 dakikada dengeyi bozamadı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi