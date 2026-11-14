Gazze’nin çocuklarını yüreğimizde taşıyoruz çağrısıyla iklim dayanıklılığı vurgusu

Antalya'daki toplantı ve katılımcılar:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında UNICEF’in desteğiyle gerçekleştirilen "Çocuklar, Gençler ve İklim Dayanıklılığı Üzerine Üst Düzey Diyalog" toplantısında çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Toplantıya Avustralya’nın COP31 Müzakereler Başkanı Kushla Munro, Etiyopya Maliye Bakanı ve Başmüzakereci Fitsum Assefa, COP31 Gençlik Şampiyonu Sally Higgins, UNICEF temsilcileri ve farklı ülkelerden genç delegeler katıldı.

iklimin çocuklar üzerindeki etkileri:

Bakan Kurum, konuşmasında bilim ve teknolojideki ilerlemelere rağmen dünyanın birçok yerinde milyonlarca çocuğun temel hizmetlere erişimde zorluk yaşadığına dikkat çekti. Kurum, "Bilim ilerliyor, teknoloji gelişiyor, insanlığın imkanları büyüyor. Fakat dünyanın bir yanında refah yükselirken başka yanında çocuklar; temiz suya, güvenli bir okula, temel sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çekiyor" ifadelerini kullandı.

UNICEF verilerine atıfta bulunan Kurum, iklim değişikliğinin çocukların yaşamının birçok alanını eş zamanlı etkilediğini kaydetti. Kurum, raporda yer alan verilere göre dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuğun en az üç iklim tehlikesine maruz kaldığını ve iklim kaynaklı olayların 2025 yılında 171 milyondan fazla öğrencinin eğitimini aksattığını hatırlattı. Kurum, her bir sayının ardında yarım kalan dersler, ertelenen hayaller ve endişeli aileler bulunduğunu vurguladı.

gazze’ye ve insani etkilerine dikkat çekildi:

Kurum, çocukların yalnızca iklim kaynaklı tehditlerden etkilenmediğini; savaş, yoksulluk ve zorunlu göçlerin de yaşamlarında derin izler bıraktığını belirtti. Bu bağlamda Gazze’deki insani drama özel vurgu yapan Bakan Kurum, "Antalya’da Gazze’nin çocuklarını hep yüreğimizde taşıyoruz. Bir çocuğun sevdiklerini kaybetmesi, yuvasından uzak düşmesi, okula gidememesi insanlığın ortak vicdanına sesleniyor" dedi ve Gazze’de her çocuğun yaşama, öğrenme, oynama ve güven içinde büyüme hakkının savunulmaya devam edeceğini söyledi.

eğitim, enerji ve yatırımın önemi:

Kurum, iklim dayanıklılığına yapılan yatırımların çocukların geleceğini korumada hayati öneme sahip olduğunu belirterek dayanıklılığı tercih değil sorumluluk olarak nitelendirdi. COP31 kapsamında ele alınan küresel elektrifikasyon hedeflerine de değinen Kurum, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35’e çıkarılmasının amaçlandığını söyledi.

Bakan, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, dayanıklı elektrik şebekeleri ve finansmana erişimin önemini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama hedefimizin gerçek değerini çocuklarımızın hayatında oluşturduğu değişim gösterecek. Bir okulda ışıkların yanması, dersin devam etmesi demektir. Bir hastanede güvenilir elektrik, aşıların korunması ve tıbbi cihazların çalışması demektir." Kurum bu somut güvencelerle iklim dayanıklılığının büyütülebileceğini belirtti.

gençlere, hükümetlere ve finans kuruluşlarına çağrı:

Konuşmasının sonunda Bakan Kurum, ara tatildeki çocukları COP31 Yeşil Bölge etkinliklerine davet etti ve gençlerin katılımını teşvik etti. Kurum, hükümetleri çocukların ihtiyaçlarını iklim ve enerji planlarında önceliklendirmeye; finans kuruluşlarını, özel sektörü ve uluslararası ortakları ise temel hizmetlere ve gençlerin eğitimine yatırım yapmaya çağırdı.

Ayrıca toplantıda ortaya çıkan önerilerin raporlaştırılması ve verilen taahhütlerin takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, 2027 yılında COP32’ye ev sahipliği yapacak Etiyopya’yı çalışmaların devamı için davet etti. "Her çocuğun güvenle büyüdüğü, her gencin hayallerini gerçekleştirebildiği bir dünya için omuz omuza çalışalım" sözleriyle mesajını tamamladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇOCUKLARIN YAŞAMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKEN KURUM, "ANTALYA'DA GAZZE'NİN ÇOCUKLARINI HEP YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ. GAZZE'DE HER ÇOCUĞUN YAŞAMA, ÖĞRENME, OYNAMA VE GÜVEN İÇİNDE BÜYÜME HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.