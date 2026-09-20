Gazze'nin yükseköğretimi: yeniden inşa ve akademik dayanışma

Bartın Üniversitesi'nde bilim kafe buluşması

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğündeki "Gazze için Bilim Kafe" dizisinin parçası olan program, "Bir Varoluş Mücadelesi: Gazze’de Yükseköğretimin Geleceği" başlığıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle başlatılan girişimin yerel ayağı olarak, Gazze’de yükseköğretimin mevcut durumunu, altyapının yeniden güçlendirilmesi için atılabilecek adımları ve akademik toplumun rolünü ele aldı.

Program BARÜ Çeşm-i Cihan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi; açılışta kısa bir belgesel gösterildi ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Mahmud Kaddum konuşmacı olarak yer aldı.

Yıkımın eğitim boyutu:

Prof. Dr. Mahmud Kaddum, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de çok sayıda insanın yerinden edildiğini ve yaşam alanlarının ağır şekilde zarar gördüğünü vurguladı. Kaddum, bu yıkımın sadece fiziksel olmadığını; akademik mirasın, bilimsel hafızanın ve eğitim altyapısının zarar görmesinin toplumun geleceğini doğrudan etkilediğini söyledi. Kampüslerin kısmen veya tamamen tahrip edildiğine ilişkin verilerin bulunduğunu, eğitimin sürdürülmesi için yoğun çaba harcandığını dile getirdi.

Konuşmada Türkiye’nin yükseköğretimi güçlendirmeye yönelik girişimlerine de vurgu yapıldı; Kaddum hem akademik hem de kişisel düzeyde, Filistinli bir annenin evladı olarak dayanışmaya tanıklık ettiğini belirtti.

Akademik dayanışma ve öneriler:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın Bilim Kafeler aracılığıyla Gazze’nin öğrencilerinin ve akademisyenlerinin sesinin duyurulacağı yönündeki açıklamasına atıfta bulundu. Akkaya, Birleşmiş Milletler uzmanlarının eğitim sisteminin kasıtlı yok edilmesini tanımlamak için kullandığı "scholasticide" kavramına dikkat çekti ve eğitimin yok edilmesinin bir toplumun geleceğinin yok edilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Akkaya, üniversitelerin yapabilecekleri arasında Gazze’ye ilişkin akademik yayınların artırılması, WoS ve Scopus kriterli çalışmalar yapılması ve uluslararası platformlarda farkındalığın canlı tutulması gerektiğini sıraladı. Ayrıca BARÜ’nün birimlerinde yürütülen destek ve bazı boykot eylemlerinden söz edildi; Gazze’den gelen öğrencilere kapıların açık olduğu vurgulandı.

Programda Filistin Öğrencileri Derneği temsilcisi bir öğrenci tarafından Rektör Akkaya’ya plaket takdim edildi. Etkinlik, Gazze’de yaşanan insanlık dramının son bulması ve eğitim ile bilimin yeniden hayat bulması temennisiyle sona erdi.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNİN (BARÜ) BİLİM KAFE ETKİNLİĞİNDE GAZZE’DE YAŞANAN SAVAŞIN YÜKSEKÖĞRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM MÜCADELESİ ANLATILIRKEN AKADEMİK DAYANIŞMANIN ÖNEMİ VURGULANDI.