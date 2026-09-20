Gebe okulunda anne adaylarına beden farkındalığı ve gevşeme eğitimi

Gebe okulunda uygulamalı gevşeme eğitimi:

Sivas Numune Hastanesi Gebe Okulu kapsamında düzenlenen etkinlikte, anne adaylarına gebelik sürecini daha sağlıklı ve huzurlu geçirmeleri amacıyla uygulamalı gevşeme teknikleri anlatıldı. Etkinlik, uzman eğitmen eşliğinde gerçekleştirildi ve katılımcılar teorik bilginin yanı sıra uygulama fırsatı da buldu.

Programda özellikle doğru nefes alma, beden farkındalığını artırmaya yönelik egzersizler ile hafif hareket çalışmaları ön plana çıktı. Anne adaylarına gösterilen uygulamalar, günlük yaşamda kolayca uygulanabilecek basit tekniklerden oluştu.

Katılımcı uygulamaları ve hedefler:

Etkinlik sırasında kursiyerler nefes tekniklerini deneyimleyerek, gevşeme egzersizlerinin vücut üzerindeki etkilerini gözlemledi. Uygulamalar; kas gerginliğini azaltma, stresle başa çıkma ve doğuma hazırlık amacı taşıyan hareketleri içeriyordu. Eğitimin temel amacı, anne adaylarının beden farkındalığını geliştirmek ve doğum sürecine bilinçli bir hazırlık yapmalarını sağlamaktı.

Uzman eğitmenler katılımcılara aynı zamanda evde uygulanabilecek nefes ve hareket egzersizleri de önerdi. Bu çalışmaların sürekliliğinin, gebelik konforunu artırmaya ve doğum anında daha kontrollü bir deneyim sağlamaya yardımcı olacağı vurgulandı.

Programın önemi ve beklentiler:

Sivas Numune Hastanesi yetkilileri, benzer etkinliklerle anne adaylarının gebelik ve doğum sürecine yönelik bilgi düzeyinin artırılmasının amaçlandığını belirtti. Bu tür eğitimlerin, hem fiziksel hem de psikolojik hazırlığı destekleyerek ailelerin süreci daha sağlıklı ve huzurlu geçirmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Gebe Okulu kapsamındaki faaliyetlerin devam etmesi planlanıyor; katılımcıların öğrendikleri teknikleri günlük yaşama entegre etmeleri teşvik ediliyor. Etkinlikler, anne adaylarına sadece bilgi vermekle kalmayıp, pratik beceriler kazandırarak doğuma hazırlık sürecini güçlendirmeyi hedefliyor.

SİVAS NUMUNE HASTANESİ GEBE OKULUNDA ANNE ADAYLARININ GEBELİK SÜRECİNİ DAHA SAĞLIKLI VE HUZURLU GEÇİRMELERİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA GEVŞEME TEKNİKLERİ ANLATILDI.