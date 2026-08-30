Gebelikte beslenme annenin uzun vadeli sağlığını koruyan kalkan

Gebelikte beslenme neden kalkan görevindedir:

Medicana International İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gültekin Koçun, doğru beslenme planının sadece fetusun gelişimini desteklemediğini, aynı zamanda annenin yaşam boyu sürecek sağlığını korumada da belirleyici olduğunu vurguluyor. Uzman, gebelik döneminin anne merkezli bir koruma yaklaşımıyla ele alınmasının fayda sağlayacağını belirtiyor.

Kişiye özel planlama:

Her anne adayının metabolik ve fizyolojik gereksinimleri farklıdır. Bu nedenle beslenme planı; annenin yaşı, gebelik öncesi kilosu, günlük yaşam koşulları ve var olan kronik hastalıkları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Op. Dr. Koçun, özellikle gebelik öncesinde veya gebelik sırasında ortaya çıkan şeker ve tansiyon sorunlarının beslenme düzeninin bireyselleştirilmesini zorunlu kıldığını söylüyor. Doğru kurgulanmış bir diyet, annenin enerji ve mikro besin ihtiyaçlarını karşılayarak bedenin yıpranmasını önler ve yaşam kalitesini yükseltir.

Kontrolsüz kilo alımının anne sağlığı üzerinde ciddi komplikasyonlar doğurabileceği uyarısında bulunan uzman, gebelik süresince toplamda 9 ile 13 kilo arasında orantılı bir artışın hedeflendiğini belirtiyor. İlk üç ayda 1-2 kilo, sonraki dönemde ise haftalık ortalama 350 gramlık kilo artışı hedeflenmelidir. Ayrıca gebelik öncesi Vücut Kitle İndeksi düşük, normal, fazla kilolu veya obez olan anne adaylarında bu hızların farklılık gösterdiği hatırlatılıyor. Dengesiz ve aşırı kilo alımı, annenin yüksek tansiyon ve gestasyonel diyabet geliştirme riskini doğrudan artırır.

Depoları koruma ve pratik öneriler:

Op. Dr. Koçun, gebelik boyunca annenin besin depolarının korunmasının önemine dikkat çekiyor. Bebeğin kalsiyum ihtiyacının anne vücudundan karşılandığını ve bu nedenle annenin kemik-diş sağlığını korumak için kalsiyum alımına özen göstermesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca işlenmiş ve katkılı gıdalardan uzak durulması, tuz tüketiminin sınırlandırılması öneriliyor.

Demir emilimini olumsuz etkileyen çay, kahve ve kola gibi içeceklerin yemeklerle birlikte tüketilmesinin kansızlık riskini artırdığına dikkat çeken Koçun, beslenme takibinin mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile diyetisyen iş birliğinde yapılması gerektiğini belirtiyor.

Sonuç olarak, gebelikte beslenme planlarının anne ve bebek sağlığına yönelik uzun vadeli etkileri göz önünde bulundurularak kişiye özel hazırlanması; ideal kilo artışının izlenmesi ve besin öğelerinin dengeli alınmasının sağlanması, hem gebelik sürecini hem de sonrasını olumlu etkiler. Bu yaklaşımlar, annenin hem gebelikte hem de ilerleyen yıllarda sağlığını korumasına yardımcı olur.

OP. DR. GÜLTEKİN KOÇUN