uzman görüşü:

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şahin, gebelik döneminde kahvenin otomatik olarak kesilmesi gerektiği yönündeki uyarıların anne adaylarında gereksiz endişe oluşturabildiğini belirtti. Şahin, kahvenin tamamen bırakılmasının gerekmediğini; asıl dikkat edilmesi gerekenin günlük toplam kafein miktarı olduğunu vurguladı.

toplam kafeine dikkat:

Dr. Şahin, kahve tüketiminin ayrı değerlendirilmemesi gerektiğini, gün içinde alınan diğer kafein kaynaklarının da hesaba katılması gerektiğini söyledi. Çay, kola ve kafein içeren paketli gıdalar birlikte tüketildiğinde günlük kafein miktarı kolaylıkla yükselebilir; bu yüzden sadece fincan sayısına bakmak yanıltıcı olabilir.

Günlük 1–2 fincan Türk kahvesi veya bir kupa Americano tüketimi genellikle sorun oluşturmaz. Ancak bireysel toleranslar farklı olabileceği için semptomlar (çarpıntı, huzursuzluk) gözlemlendiğinde miktarın azaltılması önerilir.

pratik öneriler:

Aşırı kafein tüketiminin anne adayının nabzını artırabileceğini ve fetusun hareketlerinde artışa neden olabileceğini söyleyen Şahin, kahveyi tamamen yasaklamak yerine tüketiminin dengeli ve kontrollü sürdürülmesini tavsiye etti. Anne adaylarının çevreden gelen bilimsel dayanağı olmayan kısıtlamalar yüzünden kendilerini gereksiz yere zorlamamaları ve beslenme kararlarını uzman önerileri doğrultusunda vermeleri gerektiğini ekledi.

Özetle, gebelikte kahve içmek otomatik olarak zararlı sayılmıyor; ölçü ve günlük toplam kafein dikkate alındığında çoğu durumda sorun yaşanmaz. Şüphe halinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışmak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OPR. DR. KADİR ŞAHİN