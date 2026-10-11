Gebze Belediyespor kupada grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi

maçın özeti:

2026-2027 sezonuna AXA Sigorta Kupa Voley karşılaşmalarıyla başlayan Gebze Belediyespor, gruptaki son maçında ligin yeni ekiplerinden Sungurlu Belediyespor ile karşılaştı. Gebze temsilcisi, daha önce Sultanbeyli Belediyespor karşısında aldığı 3-0 galibiyetin ardından Sungurlu karşısında da aynı skorla kazandı.

Kazanan ekip setleri 25-19, 25-19 ve 25-19 alarak maçtan üstün ayrıldı. Toplam 78 dakika süren mücadele sonunda Gebze Belediyespor, 2. Grubu ilk sırada tamamlayıp adını çeyrek finale yazdırdı.

kilit oyuncular ve istatistikler:

Maçın en skorer ismi, Finlandiyalı oyuncu Luka Marttila oldu; Marttila karşılaşmada 17 sayı üretti. Takımın diğer katkıları arasında Sokola 12 ve Gökhan Gökgöz 9 sayı ile öne çıktı. Bu performanslar, Gebze Belediyespor'un grup liderliği ve çeyrek final biletini almasında belirleyici oldu.

Gebze Belediyespor'un grubu lider tamamlaması, Kupa Voley'de ilerleyen turlarda iddialı bir eşleşme hedeflediğinin işareti olarak değerlendirilebilir. Takımın çeyrek finaldeki rakibi ve maç takvimi ilerleyen açıklamalarla netleşecek.

GEBZE BELEDİYESPOR, AXA SİGORTA KUPA VOLEY'DE SUNGURLU BELEDİYESPOR'U 3-0 YENEREK 2. GRUBU LİDER TAMAMLADI VE ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ.