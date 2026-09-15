Gebze Belediyespor'a deneyimli hücum silahı: Marek Sotola kadroya katıldı

Gebze Belediyespor transferinde sona gelindi:

SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Gebze Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosuna Çekya Milli Takımı oyuncusu Marek Sotola'yı kattı. 26 yaşındaki pasör çaprazı, takımın hücum gücüne önemli katkı sağlaması beklenen isimlerden biri oldu.

oyuncunun kariyer yolu:

Kariyerine 2016 yılında Jihostroj eské Budjovice takımında başlayan Sotola, 2020 yılında Fransa'nın Stade Poitevin Volley-Beach ekibine transfer oldu. Başarılı oyuncu, 2024/25 sezonunda ise Türkiye'nin güçlü ekiplerinden Halkbank'ın kadrosuna katıldı ve son iki sezondur Halkbank forması giydi.

takımdan beklentiler:

Teknik heyet ve yönetim, Sotola'nın uluslararası tecrübesi ve pasör çaprazı olarak hücum organizasyonlarına kattığı çeşitlilik sayesinde Gebze Belediyespor'un sahadaki performansını yükselteceğini öngörüyor. Yeni transfer, takımın hücum hattının derinliğini artırırken, sezon öncesi hazırlıklarında da rekabeti ve alternatif oyun seçeneklerini güçlendirecek.

SMS GRUP EFELER LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN GEBZE BELEDİYESPOR, GEÇTİĞİMİZ SEZON HALKBANK FORMASI GİYEN 26 YAŞINDAKİ PASÖR ÇAPRAZI MAREK SOTOLA’YI KADROSUNA KATTI.