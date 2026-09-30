Gebze iş dünyasının rotası ihracata çevrildi

meclis toplantısının genel çerçevesi:

Gebze Ticaret Odası Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis ve meslek komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş toplantıda eylül ayında hayata geçirilen çalışmaları, ihracat odaklı projeleri, üyelere yönelik yeni hizmetleri, uluslararası temasları ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini meclis üyelerine sundu.

taziye ve insani gelişmeler:

Aslantaş konuşmasına, vefat eden Yönetim Kurulu Üyesi Nail Köse’nin babası, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın’ın babası ile Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalık için taziye dileklerini aktararak başladı. Ayrıca KKTC açıklarında yaşanan gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı, kurtarılan yolcular için geçmiş olsun temennilerini paylaştı.

hizmet kalite ve güvenlik adımları:

Oda bünyesinde bilgi güvenliği ve hizmet kalitesine yönelik somut adımlar atıldığı vurgulandı. Aslantaş, Gebze Ticaret Odası’nın ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandığını belirterek, üyelerin bilgi güvenliğinin uluslararası standartlarda korunduğunu ifade etti. Yeni üyeler için yapılan memnuniyet anketinin çıktılarının hizmet iyileştirmelerinde yol gösterdiği bildirildi.

yeni ofisler ve üyeye yönelik kolaylıklar:

Üyelerin dış pazar erişimini kolaylaştıracak adımlar da toplantının öne çıkan konuları arasındaydı. TABA-AmCham Destek Ofisi ile ABD pazarına ilişkin bilginin ve iş ortaklığı fırsatlarının üyeler tarafından daha etkin şekilde kullanılacağı, Oda hizmet binasında açılan Mali Müşavirler Ofisi sayesinde şirket kuruluşu ve ticaret sicili işlemlerinin hızlanacağı aktarıldı.

ihracat projeleri ve uluslararası işler:

Aslantaş, üretim sektörü için sürdürülen UR-GE çalışmalarının ardından hizmet sektörüne yönelik HİSER Projesi sürecinin başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı yetkililerinin katıldığı bilgilendirme toplantılarında firmalara proje destekleri anlatıldı.

UR-GE kapsamında ihtiyaç analizleri ve firma ziyaretleri tamamlandı; Avrupa İşletmeler Ağı kayıtları gerçekleştirildi ve ilk eğitim programı düzenlendi. Ekim ayında gerçekleştirilecek Çekya iş heyeti ile üyelerin uluslararası iş bağlantıları kurmasının hedeflendiği bildirildi.

bakanlıklarla temas ve sanayicilerin talepleri:

Sanayicilerin finansmana erişim talepleri Oda aracılığıyla doğrudan ilgili bakanlıklara iletildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile yapılan İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı kapsamında sanayicilerin taleplerinin Bakanlığa aktarıldığı açıklandı. Benzer şekilde turizm sektörü sorunlarının iletildiği görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

fuarlar, tedarikçi günleri ve pazar bilgilendirmeleri:

Aslantaş, fuar katılımlarının Gebze iş dünyasının uluslararası görünürlüğü açısından önemine dikkat çekti; Automechanika Frankfurt, METAL EXPO ve MÜSİAD EXPO gibi organizasyonlarda stant açan üyelerin ziyaret edildiğini belirtti. Oda’nın yaklaşımı özetlenerek, "Üyemiz nerede üretiyorsa biz de oradayız" vurgulandı.

Tedarikçi Günleri programında Hidro-Gen Enerji’nin katılımıyla düzenlenen organizasyonda 25’in üzerinde üye firmanın satın alma yetkilileriyle birebir görüşme gerçekleştirdiği; ekimde farklı sektörlerden ana sanayi kuruluşlarının üyelerle buluşturulacağı anlatıldı. Ayrıca "Ticaret Müşavirleriyle Ülke Pazarları Serisi" kapsamında bugüne kadar 37 ülke toplantısı düzenlendiği ve benzer toplantıların yeni ülkelerle süreceği kaydedildi.

yerel tanıtım ve gelecek daveti:

Eylül etkinlikleri arasında İtfaiyeciler Haftası kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile ortak bir organizasyon gerçekleştirildi; Odanın aşevi aracından vatandaşlara Gebze zerdesi ikram edildi. Coğrafi işaret tescil süreci devam eden Gebze Zerdesi’nin tanıtım çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Toplantının sonunda Aslantaş, 8 Ekim’de açılışı gerçekleştirilecek Çayırova E-Sınav Merkezi için tüm üyelere ve basın mensuplarına davet iletti ve Gebze Ticaret Odası’nın üyelerinin ihtiyaçlarını esas alan hizmet anlayışıyla üretimi, ihracatı ve bölgesel kalkınmayı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

ABDURRAHMAN ASLANTAŞ