Gebze millet bahçesi'nde Karadeniz ezgileriyle yaz kapanışı

Gebze Millet Bahçesi'nde Karadeniz ezgileri yankılandı

Gebze'de yaz boyunca süren kültürel ve sanatsal programların finali, Gebze Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserle yapıldı. Etkinlik serisinin kapanışını yapan organizasyonda sahneyi Grup İmera devraldı ve Karadeniz müziğinin sevilen ezgilerini izleyicilerle buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleşen konser boyunca alanı dolduran vatandaşlar şarkılara eşlik etti.

programın finali ve belediye başkanının katılımı:

Kapanış töreninde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de konser alanındaydı. Büyükgöz, izleyicilerle birlikte konser coşkusuna ortak oldu ve program sonunda Grup İmera üyelerine çiçek takdim etti. Belediye tarafından hayata geçirilen "Yaz Seninle Güzel" etkinlikleri böylece tamamlanmış oldu.

sahne performansı ve izleyici ilgisi:

Grup İmera sahnede Karadeniz repertuarından seçkiler sundu; canlı yorumu ve etkileşimli sahne performansıyla beğeni topladı. Konser boyunca tempo ve türkülerin ritmiyle coşan izleyiciler, zaman zaman birlikte söyleyerek geceye renk kattı. Etkinlik, hem sanatçıların performansını hem de halkın yoğun ilgisini gösteren bir kapanış niteliğindeydi.

GEBZE'DE YAZ BOYUNCA SÜREN KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİN FİNALİNDE SAHNE ALAN GRUP İMERA, SEVİLEN KARADENİZ EZGİLERİNİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURDU.