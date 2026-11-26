toplantıda öne çıkan konular:

Gebze Ticaret Odası'nın kasım ayı meclis toplantısında yeni dönemin çalışma öncelikleri ele alındı. Meclis Başkanı Yakup Birinci yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda Oda Başkanı Abdurrahman Aslantaş seçim sonuçlarını, öncelikli proje ve talepleri meclise aktardı. Aslantaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mecliste görev yapan eğitimcilerin ve tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve hayatını kaybeden öğretmenleri saygı ve rahmetle andı.

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Aslantaş, 3 Kasım'da gerçekleşen seçimde 8.153 üyenin oy kullandığını ve 43 meslek komitesinin 41'inde kendi listelerinin destek gördüğünü belirtti. Seçime katılan, sandık başında görev alan ve oy kullanan üyelere teşekkür eden Aslantaş, yeni dönemde ortak çalışma çağrısı yaparak "Kapımız herkese açık olacak" ifadesini kullandı.

meclis yapısı ve temsilin güçlendirilmesi:

Aslantaş, yeni dönemde meclis üye sayısının 96'dan 115'e çıktığını, kadın üye sayısının ise 2'den 6'ya yükseldiğini açıkladı. Buna göre kadın temsil oranı yüzde 2,08'den 5,22'ye ulaştı. Kadınların karar alma süreçlerinde daha fazla yer almasını hedeflediklerini vurgulayan Aslantaş, oda organlarında görev alan üyelerden 78'inin en az bir kez ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Meclis üyelerinin eğitim düzeyine ilişkin bilgi veren Aslantaş, 115 üyenin 51'inin lisans ve üzeri