Gebze'de kışlık fide dağıtımı üreticilerin masraflarını hafifletmeyi hedefliyor

Gebze'de düzenlenen törende, yerel yönetimler ve ziraat odasının iş birliğiyle çiftçilere kışlık sebze fidesi desteği sağlandı. Kadıllı Mahallesi İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda toplam 90 çiftçiye 500 bin adet fide teslim edildi.

Programa katılanlar ve iş birliği:

Törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen ile Kadıllı Mahalle Muhtarı Ahmet Özyurt ve bölgedeki üreticiler katıldı. Katılımcılar, projenin yerel iş birliğini güçlendirdiğini ve tarımsal desteğin sürekliliğinin önemini vurguladı.

Kadıllı Mahalle Muhtarı Ahmet Özyurt törende emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Ayhan Pekşen ise girdi maliyetlerinin üreticiler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, fide desteğinin üreticilerin yükünü hafifleteceğini ve üretimin devamlılığına katkı sunacağını belirtti.

Desteklenen fideler ve amaç:

Projeye ayrılan kaynak yaklaşık 1,8 milyon TL olarak açıklandı. Dağıtımda 250 bin kıvırcık, 125 bin pazı ve 125 bin kara lahana fidesi üreticilere ulaştırıldı. Sağlanan fidelerle üretim maliyetlerinin azaltılması ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, konuşmasında yerel yönetimler olarak üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, "Üreten çiftçimizin her zaman yanındayız" dedi. Büyükgöz ayrıca geçen yıl da kışlık ve yazlık fide destekleriyle üreticilerin yanında olduklarını hatırlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ise iki belediye arasındaki iş birliğinin kırsal kalkınma ve bölge ekonomisi için değer taşıdığını, benzer projelerin artarak devam etmesinin önemini vurguladı.

Yerel yönetimler ve ziraat odasının ortak yürüttüğü bu tür destek programlarının, küçük üreticilerin üretim gücünü korumaya ve tarımsal sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik somut adımlar olduğu ifade edildi.

GEBZE'DE DÜZENLENEN PROGRAM KAPSAMINDA 90 ÇİFTÇİYE TOPLAM 500 BİN KIŞLIK SEBZE FİDESİ DESTEĞİ SAĞLANDI.