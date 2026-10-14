Gebze'de aks kırıldı, arka tekerlek trafikte yerinden ayrıldı

olayın ayrıntıları:

Kocaeli’nin Gebze ilçesi, D-100 Karayolu İstanbul istikameti üzerinde seyir halindeki bir otomobilde mekanik arıza meydana geldi. Araçta arka tekerlekleri birbirine bağlayan aks demiri kırıldı ve arka tekerleklerden biri yerinden çıktı. Olayın meydana geldiği aracın plakası 60 AFN 388 olarak kaydedildi.

sürücünün müdahalesi:

Durumu fark eden sürücü, yoğun trafik olmasına rağmen kontrolü kaybetmeden aracı emniyet şeridine yönlendirip güvenli bir noktada durdurmayı başardı. Bu soğukkanlı müdahale, muhtemel bir kazanın önlenmesine katkı sağladı. Olayın ardından bölgeye çağrılan çekici geldi ve arızalanan otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

görüntüler ve kayıt:

Yaşananlar, yoldan geçen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayıtlarda aks arızasının ani etkileri ve sürücünün hızlı müdahalesi açık biçimde görülüyor.

KOCAELİ D-100 KARAYOLU’NDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN AKS DEMİRİ KIRILDI, ARKA TEKERLEKLERİNDEN BİRİ YERİNDEN ÇIKTI. SÜRÜCÜ, YOĞUN TRAFİĞE RAĞMEN ARACI EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKEREK OLASI BİR KAZAYI ÖNLERKEN, TEHLİKELİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI.