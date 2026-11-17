gebze'de kaza haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu Haydar Bölün (57) yaşamını yitirdi. Olay, kentte büyük üzüntüye neden oldu.

kaza detayları

Kaza, dün D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze-Harem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsü ile 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atarken, kazada toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılardan Haydar Bölün (57) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

cenaze töreni

Bölün'ün cenazesi, bugün Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN HAYDAR BÖLÜN (57), SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.