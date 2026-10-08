Gebze'de Sumud'dan Umuda buluşmasıyla Gazze'deki yaşananlar kayıt altına alındı

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Sumud'dan Umuda programı, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve yaşananları kayıt altına almak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, görsel materyaller ve uzman konuşmalarıyla bölgedeki ihlalleri görünür kıldı.

Etkinlikte sunulanlar:

Kanıt Sergisi'nde Gazze'deki olaylara ilişkin fotoğraf, video ve belgeler ziyaretçilere sunuldu. Sergide, saldırılarda sivillerin, çocukların ve kadınların maruz kaldığı zararlar detaylı şekilde yer aldı ve yaşananların gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulandı.

Sergi, sahadan derlenen materyallerin titizlikle arşivlendiğini gösterdi; organizatörler, belgelenmenin adalet arayışında ilk adım olduğunu ifade etti.

Konferansta gündem maddeleri:

Programın konferans bölümünde Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Şeyma Denli Yalvaç ile yazar ve aktivist Mehmet Ercan konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmalarda Gazze'deki insani durum, Filistinlilerin karşılaştığı yaşam koşulları ve uluslararası toplumun sorumluluğu ele alındı.

Konuşmacılar, özellikle sağlık hizmetlerine erişim, sivil koruma eksiklikleri ve çocukların yaşadığı travmaların uzun vadeli etkileri üzerinde durdu; katılımcılar ölçülebilir adımlar atılması çağrısında bulundu.

Belediye başkanının mesajı:

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, etkinlikte Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğini söyledi. Büyükgöz, mazlumların yaşadığı acıların karşılıksız kalmayacağına inandığını belirterek 'Mazlumun ahı yerde kalmayacak' dedi.

Etkinlik, yerel düzeyde farkındalık yaratma ve belgelemeye devam etme çağrısıyla son buldu; yetkililer benzer çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

GEBZE BELEDİYESİ TARAFINDAN GAZZE'DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA "SUMUD'DAN UMUDA" PROGRAMI DÜZENLENDİ.