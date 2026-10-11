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Gebze’de tutkular sokakta buluştu: 3. modifiyeli araçlar festivali ilgi çekti

Gebze Belediyesi'nin 3. Modifiyeli Araçlar Festivali, otomobil tutkunlarını bir araya getirip farklı tasarımlar ve özgün modifikasyonların sergilenmesine olanak sağladı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gebze’de tutkular sokakta buluştu: 3. modifiyeli araçlar festivali ilgi çekti

3. modifiyeli araçlar festivali Gebze'de buluştu:

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Modifiyeli Araçlar Festivali, otomobil meraklılarını bir araya getirdi. Etkinlik alanında farklı tasarım anlayışlarına sahip araçlar sergilendi ve ziyaretçiler uygulanan özgün modifikasyonları yakından inceleme fırsatı buldu.

tasarım çeşitliliği ve modifikasyonların öne çıkan noktaları:

Festivalde yer alan araçlar, hem estetik hem de teknik açıdan geniş bir yelpaze sundu. Katılımcılar; iç ve dış tasarım düzenlemeleri, performans odaklı modifikasyonlar ve kişiselleştirilmiş detaylar hakkında bilgi paylaşırken, ziyaretçiler de uygulamaların neden ve nasıl yapıldığına dair detayları araç sahiplerinden dinledi.

topluluk buluşması ve belediye desteği:

Organizasyon, otomobil kültürünü paylaşan farklı grupları aynı platformda birleştirdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de etkinlikte yer aldı ve organizasyonun önemine dikkat çekti: "Gebze’mizde farklı ilgi alanlarına sahip hemşehrilerimizi bir araya getiren bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. 3. Modifiyeli Araçlar Festivali’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan tüm otomobil tutkunlarına teşekkür ediyorum".

Festival, araç sahiplerine emek verdikleri çalışmalarını sergileme imkânı sağlarken, katılımcılar ve ziyaretçiler için de modifiye kültürünü gözlemleme ve deneyim paylaşma fırsatı sundu. Etkinlik, Gebze'de bu alandaki ilginin canlı olduğunu gösterdi.

GEBZE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 3. MODİFİYELİ ARAÇLAR FESTİVALİ&#039;NDE OTOMOBİL MERAKLILARI...

GEBZE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 3. MODİFİYELİ ARAÇLAR FESTİVALİ'NDE OTOMOBİL MERAKLILARI BİR ARAYA GELDİ. FESTİVALDE FARKLI TASARIM VE MODİFİKASYONLARA SAHİP ARAÇLAR SERGİLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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