Gebze'de virajı kaçıran tır bariyerleri aşıp durdu, şoför kayıp

Gebze'de virajı kaçıran tır bariyerleri aşıp durdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir tır yol kenarındaki bariyerleri aşarak durdu. Olay yerine giden ekipler, tır şoförünün olay yerinde bulunmadığını tespit etti.

Kaza yeri ve yürütülen arama:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, çevrede ve kaza noktasında uzun süre arama yaptı. İncelemelerde tırın içinde sürücüye ait belirgin bir iz bulunamadı; araçta yalnızca bir cep telefonu bulundu. Güvenlik ve keşif çalışmaları sırasında ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ile çevre görgü tanıklarının ifadelerini değerlendirdi.

Tırın durumu ve yetkililerle iletişim:

Olayda, 23 FH 100 plakalı Volvo marka tırın dorsesinin boş olduğu belirlendi. Polis ekipleri, tır üzerindeki firma iletişim numarasından ulaşarak firma yetkililerine bilgi verdi ve yetkiliyi olay yerine davet etti. Kazayla ilgili teknik ve idari incelemeler ile soruşturma devam ediyor.

Emniyet yetkilileri, kazanın nedenine ilişkin bulguların toplanmasına ve sürücünün bulunmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi. Olayla ilgili gelişmeler doğrultusunda kamuoyuna ek bilgi verileceği ifade edildi.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYAN TIR, BARİYERLERİ AŞARAK YOLDAN ÇIKTI. KAZANIN ARDINDAN TIR ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE BULUNAMAZKEN, POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEDE UZUN SÜRE ARAMA YAPTI.