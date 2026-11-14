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Gebze’den Samsun zaferi: güreş takımı Süper Lig’e yükseldi

Gebze Belediyesi güreş takımı, Samsun'daki 1. Lig'de yarı finalde Beşiktaş'ı 10-0, finalde Ankara TKİ'yi yenerek 2026-2027 şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gebze’den Samsun zaferi: güreş takımı Süper Lig’e yükseldi

Gebze'nin Samsun zaferi:

Gebze Belediyesi Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu 1. Lig müsabakalarında serbest güreşte şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi. Müsabakalar, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlendi.

Yarı finaldeki farklı skor:

Yarı finalde Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile karşılaşan Gebze ekibi, rakibini 10-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Finalde şampiyonluk ve yükseliş:

Final müsabakasında Ankara TKİ Spor Kulübü'nü mağlup eden Gebze Belediyesi Güreş Takımı, 1. Lig şampiyonu oldu ve bu sonuçla Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

GEBZE BELEDİYESİ GÜREŞ TAKIMI, 2026-2027 SEZONU 1. LİG MÜSABAKALARINDA ŞAMPİYON OLARAK SÜPER LİG&#039;E...

GEBZE BELEDİYESİ GÜREŞ TAKIMI, 2026-2027 SEZONU 1. LİG MÜSABAKALARINDA ŞAMPİYON OLARAK SÜPER LİG'E YÜKSELDİ. GEBZE TEMSİLCİSİ, YARI FİNALDE BEŞİKTAŞ'I 10-0, FİNALDE İSE ANKARA TKİ SPOR KULÜBÜ'NÜ MAĞLUP EDEREK ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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