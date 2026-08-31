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Gebze'den üniversiteye ilk adım: 12 bin lira eğitim desteği

Gebze Belediyesi, lisans programına ilk kez yerleşen öğrencilere yönelik eğitim desteğini 10 binden 12 bin liraya yükseltti; başvuru ve ikamet koşulları açıklandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Gebze'den üniversiteye ilk adım: 12 bin lira eğitim desteği

karar ve kapsamı:

Gebze Belediye Meclisi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gündeme getirilen eğitim desteği teklifini görüştü. Başlangıçta 10 bin lira olarak sunulan teklif, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün önerisiyle yüzde 20 artırılarak oy birliğiyle 12 bin lira olarak kabul edildi.

Bu destek, 2026 yılında, Türkiye sınırları içindeki devlet üniversitelerinin lisans bölümlerine veya vakıf üniversitelerinin lisans bölümlerine en az yüzde 75 burslu olarak ilk kez yerleşen öğrencileri kapsıyor.

başvuru koşulları:

Başvuruda bulunacak öğrenci veya velisinin son 6 ay içinde Gebze ilçesinde ikamet ediyor olması şartı aranıyor. Desteğe başvurabilecek adaylar yalnızca yerleştikleri programın 2026 yılı yerleştirme sonuçlarına göre ilk kez lisans programına yerleşen öğrencilerle sınırlı tutuldu.

Açıköğretim, uzaktan eğitimle yerleşenler ile dikey geçiş (DGS) ve yatay geçiş yoluyla üniversiteye geçen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek.

belgeler ve ödeme usulü:

Başvuru sırasında, ödeneğin yatırılacağı IBAN numarasının veli adına kayıtlı olması isteniyor. Adaylardan istenen belgeler arasında ÖSYM-YKS Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYM-YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi, e-Devlet veya okuldan alınmış öğrenci belgesi ile tarihçeli yerleşim yeri belgesi bulunuyor.

Belediye yetkilileri, belirtilen şartlara uyan ve evraklarını eksiksiz teslim eden öğrencilerin söz konusu eğitim yardımından faydalanabileceğini bildirdi.

GEBZE&#039;DE BELEDİYE MECLİSİ KARARIYLA 12 BİN LİRAYA YÜKSELTİLEN EĞİTİM DESTEĞİNDEN, DEVLET...

GEBZE'DE BELEDİYE MECLİSİ KARARIYLA 12 BİN LİRAYA YÜKSELTİLEN EĞİTİM DESTEĞİNDEN, DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS BÖLÜMLERİNE VEYA VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE EN AZ YÜZDE 75 BURSLU OLARAK İLK KEZ YERLEŞEN ÖĞRENCİLER YARARLANABİLECEK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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