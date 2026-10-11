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Gece 21.00'de Eyüpsultan'da alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde saat 21.00 civarında çıkan hafif ticari araç yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; araç kullanılamaz, yaralanma yok.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 22:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece 21.00'de Eyüpsultan'da alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Olayın gelişimi:

İstanbul Eyüpsultan ilçesi Merkez Mahallesi Basmacı Abdi Efendi Sokak'ta saat 21.00 sıralarında, sokak üzerinde bulunan hafif ticari araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı.

Müdahale ve sonuçları:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Eyüpsultan’da araç alev topuna döndü

Eyüpsultan’da araç alev topuna döndü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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