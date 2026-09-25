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Gece bahçesine gelen 'Boncuk' adlı tilki ev sakinleri tarafından beslendi

Sivrihisar ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde bahçeye inen 'Boncuk' adlı tilki, ev sakinleri tarafından eliyle beslendi ve kısa sürede doğaya döndü.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:38

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece bahçesine gelen 'Boncuk' adlı tilki ev sakinleri tarafından beslendi

Komşuların bahçesine inen misafir:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Yakapınar kırsal Mahallesi'nde akşam saatlerinde beklenmedik bir ziyaret gerçekleşti. Aç kaldığı değerlendirilen bir tilki, yerleşim yerine kadar inerek müstakil bir evin bahçesine girdi. Bahçedeki ev sakinleri durumu fark ederek yabani hayvana yiyecek sundu.

Boncuk adıyla anılan tilkinin görüntüleri:

Ev sahipleri, konuklarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. "Boncuk" adını verdikleri tilki, sunulan yiyecekleri çekinmeden yedi ve görüntüler saniye saniye kayda geçti. Videoda tilkinin sakin davranışı ve insanların temkinli yaklaşımı dikkat çekti.

Yemek sonrası tilki bir süre bahçede dolaştıktan sonra sessizce uzaklaştı. Ev sakinleri, misafirlerini eli boş bırakmayarak karnını doyurduğunu, ardından tilkinin doğal ortamına geri döndüğünü belirtti.

Olayın kısa değerlendirmesi:

Bu tür karşılaşmalar, kırsal yerleşimlerle yabani yaşamın yakınlaştığını gösteren örneklerden biri olarak kayda geçti. Görüntülenen anlar, hem komşuların ilgi ve merakını hem de tilkinin insanlara karşı temkinli yaklaşımını yansıtıyor.

TİLKİ

TİLKİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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