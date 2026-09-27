Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7868 +0,21%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Gece başlayacak sağanak için Bolu'da tedbir çağrısı

Bolu Valiliği, 28 Eylül Pazartesi 00.00–13.00 arasında kent genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:21

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 15:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gece başlayacak sağanak için Bolu'da tedbir çağrısı

Valilikten uyarı:

Bolu Valiliği, kent genelinde gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların 28 Eylül Pazartesi 00.00–13.00 saatleri arasında etkili olması öngörülüyor.

Valilik açıklamasında, yağış döneminde kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yıldırım, ani sel ve su baskını gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Beklenen etkiler:

Yetkililer, kısa süreli ve yerel olarak yoğunlaşabilecek sağanakların, özellikle alçak ve su toplayan bölgelerde su birikintilerine ve taşkınlara neden olabileceğini belirtti. Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara ve ani rüzgar etkilerine karşı dikkatli olunması istendi.

Vatandaşlara öneriler:

Valilik, yağış süresince meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Yetkililer, gelişmeler için resmi duyuruların takip edilmesini ve gerektiğinde önlemlerin alınmasını önerdi.

BOLU’DA GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR....

BOLU’DA GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR. VATANDAŞLARIN ANİ SEL, SU BASKINI VE YILDIRIM RİSKİNE KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMASI İSTENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Edirne’de mahalle dayanışması sayesinde 10 metrelik kuyudan yavru kedi kurtarıld...
images

Tekirdağ'da 'kestane karası' fırtınası balıkçıları limanda tutuyor
images

Çankırı'ya sağanak uyarısı: 27-28 eylül ani sel ve ulaşım riskine dikkat
images

Kütahya'da madencilik mirası bilimle geleceğe taşındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esenyurt ilçe kongresinde gerilim: Yeni Parti seçimi iptal edildi

Piknik molası cemaatle namaza dönüştü: Nusaybin'de DSİ Barajı'nda birlik görüntüsü

Edirne’de mahalle dayanışması sayesinde 10 metrelik kuyudan yavru kedi kurtarıldı

İstihdama 2,1 milyonluk hamle: 2029'da işsizlik yüzde 7,6 hedefleniyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi