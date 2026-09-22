Gece çıkan yangın ağılı yok etti: yaklaşık 100 küçükbaş telef oldu

yangının çıktığı yer ve müdahale:

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Melikgazi bağları mevkiinde bulunan bir ağılda meydana geldi. Ağılda, sahibi olarak belirtilen A.Ş.'ye ait küçükbaş hayvanların bulunduğu öğrenildi.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olayı fark eden A.Ş., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

kayıplar, kurtarma ve soruşturma:

Alevlere teslim olan ağılda bulunan yaklaşık 100 küçükbaş hayvan telef oldu. Yaklaşık 20 yaralı hayvan ise kurtarılarak kesime gönderilmek üzere mezbaha sevk edildi.

Telef olan hayvanların cenazeleri, belediyeye ait iş makineleriyle kazılan bir çukura gömüldü. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TELEF OLAN KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR İŞ MAKİNALARI YARDIMIYLA TOPRAĞA GÖMÜLDÜ