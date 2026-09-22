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Gece denetimiyle Gürbulak'ta tır yoğunluğuna yerinde müdahale, kaymakam Ayvat sahada

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, gece denetiminde Gürbulak Gümrük ve TIR Parkı'nda tır yoğunluğunu azaltma tedbirlerini ve personeli yerinde inceledi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Emre Koç

Gece denetimiyle Gürbulak'ta tır yoğunluğuna yerinde müdahale, kaymakam Ayvat sahada

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, gece saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı'nda incelemelerde bulundu. Denetimde, tır yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar sahada takip edildi.

Denetim kapsamı:

Kaymakam Ayvat, gece yapılan ziyaret sırasında gümrük işlemleri ve park alanındaki akışın düzenlenmesine ilişkin uygulamaları yerinde gördü. Kontrollerde, yoğunluğun azaltılması ve işlemlerin düzenli sürdürülmesi için alınan tedbirler değerlendirildi.

Sahadaki uygulamalar:

Denetim esnasında Ayvat, gümrük personeli ile kolluk görevlilerini ziyaret ederek sahadaki uygulamalar hakkında bilgi aldı. Gümrük ve güvenlik ekiplerinin koordinasyonu, tır kuyruklarının azaltılmasına yönelik uygulamalar ve personel performansı gözden geçirildi.

Kaymakamın mesajı:

Ayvat, yoğunluğun azaltılması ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi gerektiğine işaret ederek görev yapan personele başarı dileklerini iletti. Denetimin, sınır kapısındaki akışın düzenlenmesine dönük çalışmaları hızlandırma ve sahadaki uygulamaları değerlendirme açısından önem taşıdığı vurgulandı.

DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMI AYVAT’TAN GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GECE DENETİMİ

DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMI AYVAT’TAN GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GECE DENETİMİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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