Gece denetimleriyle su ürünleri koruması güçlendiriliyor

Balıkesir'de gece denetimleriyle sürdürülebilir balıkçılık hedefleniyor

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla gece saatlerinde balıkçı teknelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler, avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak ve kaçak avcılığı engellemek üzere planlandı.

Denetimin kapsamı ve uygulama biçimi:

İl Müdürlüğüne ait Çakabey isimli tekneyle yapılan denetimde ekipler, teknelerin avcılık yöntemlerini, av miktarını ve yakalama usullerinin irdelenmesini sağladı. Kontroller sırasında, ilgili mevzuat olan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gerekli incelemeler yapıldı; hedef, hem yasal yükümlülüklerin uygulanması hem de doğal kaynakların korunması olarak açıklandı.

Ekip yapısı ve denetimlerin sürekliliği:

Denetimlere İl Müdür Yardımcısı Alaeddin Zeren, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü M. Burak Kelemençe, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Muhterem Aycan ile teknik personel katıldı. Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması, kaçak ve mevzuata aykırı avcılığın önlenmesi ile sürdürülebilir balıkçılığın temini amacıyla denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceğini bildirdi.

Gece yapılan kontroller, özellikle yasa dışı avcılık faaliyetlerinin tespitinde etkin bir yöntem olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, düzenli denetimler ve mevzuata uyumun artırılmasıyla bölgedeki stokların korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını vurguladı.

BALIKESİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIĞIN SAĞLANMASI AMACIYLA GECE SAATLERİNDE BALIKÇI TEKNELERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.