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Gece durdurulan araçta gerginlik: abartı egzozu nedeniyle sürücü gözaltına alındı

Eskişehir Tepebaşı'nda, abartı egzozu nedeniyle durdurulan 26 GS 173 plakalı otomobilin sürücüsü, polise direnince gözaltına alındı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece durdurulan araçta gerginlik: abartı egzozu nedeniyle sürücü gözaltına alındı

Olayın ayrıntıları:

Olay, dün akşam saatlerinde Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi.

Polis ekipleri, abartı egzozu bulunduğu tespit edilen 26 GS 173 plakalı otomobili durdurdu. İddiaya göre sürücü, ekiplerin müdahalesine zorluk çıkararak polise mukavemet gösterdi.

Gözaltı ve soruşturma:

Ekipler, mukavemette bulunan sürücüyü gözaltına alarak gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürdü. Olayla ilgili resmi olarak inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR&#039;DE ABARTI EGZOZU SEBEBİYLE DURDURULAN VE POLİSE MUKAVEMET GÖSTEREN ARACIN SÜRÜCÜSÜ...

ESKİŞEHİR'DE ABARTI EGZOZU SEBEBİYLE DURDURULAN VE POLİSE MUKAVEMET GÖSTEREN ARACIN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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