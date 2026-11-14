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Gece hissedilen en düşük sıcaklık Otlukbeli'nde -5 dereceye indi

Erzincan'da gece en düşük sıcaklık Otlukbeli'nde -5 derece olarak ölçüldü; bölgede parçalı bulutlu, yerel sağanak ve sabah sis öngörülüyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Gece hissedilen en düşük sıcaklık Otlukbeli'nde -5 dereceye indi

Gecenin en düşük sıcaklıkları:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzincan'da gece en düşük hava sıcaklığı Otlukbeli'nde -5 derece olarak kaydedildi. Ölçümler, bölgedeki soğuk havanın yer yer etkisini gösterdiğini ortaya koydu.

İlçe ilçe sıcaklıklar:

Diğer kaydedilen değerler arasında Tercan -2, Çayırlı -3, Refahiye 0, Üzümlü 3, Kemah 3, İliç 4, Kemaliye 7 ve Erzincan merkez 3 dereceleri yer aldı.

Hava durumu ve tahminler:

Bölgede hava, genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak; Erzincan, Ardahan ve çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olaylarının görülebileceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ERZİNCAN&#039;DA GECE EN DÜŞÜK SICAKLIK OTLUKBELİ&#039;NDE EKSİ 5 DERECE OLDU

ERZİNCAN'DA GECE EN DÜŞÜK SICAKLIK OTLUKBELİ'NDE EKSİ 5 DERECE OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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