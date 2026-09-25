Dolar 48,9599 +0,02%
Euro 55,8607 +0,34%
Bist 12.934,12 +0,36%
Altın Gram 6.827,80 +0,92%
EUR/USD 1,1404 +0,21%
Brent Petrol 98,52 -1,70%
--°

Gece Karabük sokaklarına inen domuz sürüsü, yavruya yol tarifi gülümsetti

Karabük'te Cumhuriyet Mahallesi'nde gece araç sürücüsünün cep telefonuna yansıyan yaban domuzu sürüsü, yavruya yön gösteren sözleriyle tebessüm ettirdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gece Karabük sokaklarına inen domuz sürüsü, yavruya yol tarifi gülümsetti

Gece Karabük sokaklarına inen domuz sürüsü, yavruya yol tarifi gülümsetti

Karabük'te gece saatlerinde mahalle içine inen bir yaban domuzu sürüsü, yoldaki araç sürücülerini şaşırttı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkiinde meydana geldi; sürücüler ve araçtakilerle birlikte bölgeden geçenler karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü.

Olayın yaşandığı anlar:

Seyir halindeki bir otomobilin önüne aniden çıkan irili ufaklı birçok domuz, aracın farlarını görünce yol kenarındaki otluk alana doğru koştu. Sürü halinde hareket eden hayvanların bir kısmı kısa süreliğine yol üzerinde dolaştı; izleyenlerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, o anların canlı tanığı oldu.

Sürücünün sözleri ve görüntüye yansıyanlar:

Sürüden ayrılarak yönünü kaybeden bir yavru domuzu fark eden kadın sürücü, aracın penceresinden seslenerek ona yol göstermeye çalıştı. Sürücünün, "Yavrum, senin sülalen şu tarafa gitti. Bak, ben tarif ediyorum. Annen, baban, amcan, dayın hepsi o tarafta. Git, git. Maşallah, maşallah" sözleri görüntülere tebessüm bulaştırdı. Bir süre daha yol üzerinde dolaşan yavru domuz, sonunda otluk alana yönelerek sürüye katıldı ve grup gözden kayboldu.

Olayın renkli anları, sürücünün cep telefonuna anbean yansıdı; görüntüler hem şaşkınlık hem de gülümseme yaratırken, sürücülerin ve çevredekilerin kısa süreli heyecanı ile sonlandı.

KARABÜK&#039;TE GECE SAATLERİNDE MAHALLEYE İNEN KALABALIK YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ, SÜRÜCÜLERE ŞAŞKINLIK...

KARABÜK'TE GECE SAATLERİNDE MAHALLEYE İNEN KALABALIK YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ, SÜRÜCÜLERE ŞAŞKINLIK YAŞATTI.RENKLİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çamlık’ta üç etap tamamlandı; Karaova’da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
images

Sakarya merkezinde ray dönüşümü hız kazandı: söküm yüzde 70'e ulaştı
images

Kovanı açık büfe zanneden bozayının gece ziyafeti kamerada
images

Kepez Santral Mahallesi'nde öğleden sonra orman yangını, hava ve kara ekipleri m...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de çarpışmanın ardından otomobil kaçtı, bisiklet sürücüsü yaralandı

Gümrük ekipleri iki kentte zehir ticaretine geçit vermedi: 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ve 20 kilo 2...

Gülabibey mahallesi'nde çarpışma: üç tekerlekli elektrikli motosiklet ve hafif ticari araç kaza yaptı

İlçelerle büyüyen Sivas hedefi: Eken'den tescilli ürünlerle ekonomik canlanma

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı