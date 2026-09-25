Gece Karabük sokaklarına inen domuz sürüsü, yavruya yol tarifi gülümsetti

Karabük'te gece saatlerinde mahalle içine inen bir yaban domuzu sürüsü, yoldaki araç sürücülerini şaşırttı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkiinde meydana geldi; sürücüler ve araçtakilerle birlikte bölgeden geçenler karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü.

Olayın yaşandığı anlar:

Seyir halindeki bir otomobilin önüne aniden çıkan irili ufaklı birçok domuz, aracın farlarını görünce yol kenarındaki otluk alana doğru koştu. Sürü halinde hareket eden hayvanların bir kısmı kısa süreliğine yol üzerinde dolaştı; izleyenlerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, o anların canlı tanığı oldu.

Sürücünün sözleri ve görüntüye yansıyanlar:

Sürüden ayrılarak yönünü kaybeden bir yavru domuzu fark eden kadın sürücü, aracın penceresinden seslenerek ona yol göstermeye çalıştı. Sürücünün, "Yavrum, senin sülalen şu tarafa gitti. Bak, ben tarif ediyorum. Annen, baban, amcan, dayın hepsi o tarafta. Git, git. Maşallah, maşallah" sözleri görüntülere tebessüm bulaştırdı. Bir süre daha yol üzerinde dolaşan yavru domuz, sonunda otluk alana yönelerek sürüye katıldı ve grup gözden kayboldu.

Olayın renkli anları, sürücünün cep telefonuna anbean yansıdı; görüntüler hem şaşkınlık hem de gülümseme yaratırken, sürücülerin ve çevredekilerin kısa süreli heyecanı ile sonlandı.

KARABÜK'TE GECE SAATLERİNDE MAHALLEYE İNEN KALABALIK YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ, SÜRÜCÜLERE ŞAŞKINLIK YAŞATTI.RENKLİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.