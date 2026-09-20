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Gece kaza yaptığı değerlendirilen araç sabah tarlada bulundu

Aydın-Muğla Karayolu'nda gece saatlerinde tarlaya uçtuğu değerlendirilen araç sabah vatandaşlarca fark edildi; içinde kimse yok, ekipler inceleme başlattı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece kaza yaptığı değerlendirilen araç sabah tarlada bulundu

olay yeri ve ilk bulgular:

Aydın-Muğla Karayolu üzerinde ne zaman meydana geldiği henüz belirlenemeyen bir kazada, kontrolden çıkarak tarlaya uçtuğu değerlendirilen bir araç sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından fark edildi. Gece saatlerinde meydana geldiği tahmin edilen olayda, araç tarlada takla atmış şekilde bulundu.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde, araç içerisinde kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Kazanın kesin zamanı ve oluş şekli hakkında şu an için net bir bilgi yok.

müdahale ve ekip raporu:

Olay yerine çağrılan itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri inceleme yaptı. Vatandaşların sabah erken saatlerde fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye intikal edildi ve güvenlik önlemleri alındı. Aracın takla attığı belirlenirken, ekipler çevrede iz, eşya veya kazaya karışmış olabilecek kişilere dair bir bulgu aradı.

soruşturma ve olası senaryolar:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Şu aşamada değerlendirilen olasılıklar arasında araçta bulunan kişi ya da kişilerin olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrılmış olabileceği yer alıyor. Kazanın tam nedeninin tespit edilmesi için delil toplama, araçta inceleme ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının araştırılması gibi adımların yürütüleceği bildirildi.

AYDIN-MUĞLA KARAYOLU’NDA NE ZAMAN MEYDANA GELDİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKARAK...

AYDIN-MUĞLA KARAYOLU’NDA NE ZAMAN MEYDANA GELDİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKARAK TARLAYA UÇAN ARAÇ, SABAH SAATLERİNDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ. İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE SEVK EDİLEN EKİPLER, ARAÇTA KİMSENİN OLMADIĞINI BELİRLEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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