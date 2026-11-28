Tepebaşı'nda eğlence mekanında silahlı kavga

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, "Barlar Sokağı" olarak bilinen bölgede yer alan bir eğlence mekanında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan sözlü anlaşmazlık büyüyerek taraflar arasında fiziki çatışmaya evrildi.

Olayın gelişimi:

Kavga sırasında taraflardan birinin tabancayla ateş açması sonucu karşı taraftan 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Olay anına ilişkin görüntü veya delillerin toplanması için polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Güvenlik ve soruşturma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ettiktan sonra hastaneye nakil sağlandı. Şüpheliler, olay sonrası kaçtı ve polis geniş çaplı arama ve araştırma başlattı. Güvenlik güçleri, mekân çevresinde ve kaçış güzergâhlarında çalışmalarını yoğunlaştırdı; tanık ifadeleri alınmaya başlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, cansız delil ve tanık beyanlarının değerlendirilmesinin ardından şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik adımların artacağını belirtti.

ESKİŞEHİR'DE "BARLAR SOKAĞI" OLARAK BİLİNEN BÖLGEDEKİ BİR EĞLENCE MEKANINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.