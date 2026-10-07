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Gece misafirleri: Erzincan’da balkona gelen tilki ile sansarın insanla kurduğu beklenmedik bağ

Erzincan’da bahçeye ve balkona gelen tilki 'Boncuk' ile ara sıra uğrayan sansarı vatandaş elleriyle besliyor, doğayla insan ilişkisini gösteriyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 07:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Gece misafirleri: Erzincan’da balkona gelen tilki ile sansarın insanla kurduğu beklenmedik bağ

Erzincan'da gece ziyaretçileri evin bahçesine alıştı

Erzincan’da bir vatandaşın evinin bahçesi ve balkonuna geceleri gelen yaban hayvanları, bölge sakinleri için sıra dışı görüntüler oluşturuyor. Kentte özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde ortaya çıkan tilki ve sansar, yiyecek aramak amacıyla evin bahçesine ve balkonuna kadar geliyor.

tilki ve sansarın davranışı:

Vatandaş, kendisine alışan tilkiye Boncuk adını verirken, hayvanı her gelişinde hazırladığı yiyeceği elleriyle uzatarak besliyor. Zaman zaman aynı bölgeye gelen sansarı da besleyen vatandaş, iki türün de yiyecek için eve kadar yaklaşabildiğini aktarıyor.

vatandaşın gözlemleri ve ilginç görüntüler:

İnsanlardan genellikle uzak duran tilki ve sansarın yiyecek için evin bahçesine kadar gelmesi, mahallede ilginç anlar oluşturuyor. Besleyen vatandaş, yaban hayvanlarını yakından gözlemlemenin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirtiyor; durum, doğayla insan arasındaki beklenmedik yakınlığı gözler önüne seriyor.

KENTTE ÖZELLİKLE GECENİN İLERLEYEN SAATLERİNDE ORTAYA ÇIKAN TİLKİ VE SANSAR, YİYECEK BULMAK...

KENTTE ÖZELLİKLE GECENİN İLERLEYEN SAATLERİNDE ORTAYA ÇIKAN TİLKİ VE SANSAR, YİYECEK BULMAK AMACIYLA EVİN BAHÇESİNE VE BALKONUNA KADAR GELİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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