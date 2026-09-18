Gece müdahalesinde hayatını kaybetti: polis memuruna çarpan sürücü tutuklandı

Kırıkkale'de görev başındaki polis memuru şehit oldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 17 Eylül günü saat 21.50 sıralarında meydana gelen olayda, trafik kazasına müdahale eden polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya hayatını kaybetti. Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı; bölgede başka bir kazaya ilişkin olay yeri inceleme çalışması yürütülüyordu.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, olay yerinde inceleme yapan Sarıyalçınkaya'ya, Ö.F.Ü. yönetimindeki 71 AAP 190 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Kazada sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, kazanın detaylarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Cenaze töreni ve aile bilgileri:

Evli ve iki çocuk babası olan şehit Batuhan Sarıyalçınkaya için Nur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Sarıyalçınkaya'nın cenazesinin, eşinin memleketi Giresun'da toprağa verileceği bildirildi.

KIRIKKALE ADALET SARAYI